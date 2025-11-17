Jasson Domínguez debutará esta noche como 1er. bate del Escogido en el juego contra los Toros

Jasson Domínguez finalmente debutará esta noche en la Liga Dominicana.

“El Marciano” tendrá primera presentación cuando los Leones del Escogido se midan a los Toros del Este en un partido que iniciará a las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Micheli.

Domínguez ocupará el primer turno y el jardín izquierdo en la alineación de los escarlata (8-11), conjunto que está empatado con las Estrellas Orientales (9-12) y los Gigantes del Cibao (7-10) en el cuarto y último lugar del torneo.

El joven jardinero nativo de Santiago nunca ha jugado en el circuito otoño-invernal de República Dominicana. Fue elegido por los Leones en la tercera ronda del Sorteo de Novatos del 2021.

En la pasada temporada los Yanquis de Nueva York le entregaron la titularidad del left, pero tuvo una actuación por debajo de lo esperado. Domínguez promedió .257/.331/.388 (de 381-98) con 10 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 123 partidos.

Su momento cumbre llegó en una actuación el 9 de mayo, en la que conectó tres vuelacercas contra los Atléticos en Sacramento, California.

Gran parte de la atención se centró en el trabajo defensivo de Domínguez en el jardín izquierdo, después de que los problemas a finales del 2024 le costaran ser titular en esa postemporada. Domínguez mejoró a medida que avanzaba la campaña y aunque jugó 100 encuentros en el jardín izquierdo, sus participaciones disminuyeron notablemente en la segunda mitad.