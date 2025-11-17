Gigantes del Cibao anuncian seis importados listos para debutar

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación de seis nuevos jugadores importados que ya se encuentran integrados al equipo y listos para debutar en la actual temporada de LIDOM.

Las contrataciones fortalecen el pitcheo, la defensa y la profundidad del conjunto francomacorisano.

El grupo está conformado por los lanzadores Tayron Guerrero, Blake Weiman, Aidan Anderson, Jimmy Burnette, además del receptor Kenny Piper y el versátil infielder Jordan Díaz.

Kenny Piper – Receptor (EE. UU.). Receptor de 27 años perteneciente a Tampa Bay, destacado por su defensa y potente brazo. En 2025 (AA/AAA) bateó .188 con 9 HR, 30 empujadas, 10 robos y OPS de .648.

Tayron Guerrero – Relevista (Colombia). Derecho de 34 años con experiencia en MLB. En 2025 lanzó en Japón, registrando 2–4, efectividad de 4.31, 37 ponches y WHIP de 1.33 en 39.2 entradas.

Blake Weiman – Lanzador zurdo (EE. UU.). Zurdo de 30 años que regresa a la organización tras una sobresaliente actuación el año pasado, cuando lanzó 11 partidos con efectividad de 1.00. En Ligas Menores acumula 266 juegos y un WHIP de 1.16.

Jordan Díaz – Infielder (Colombia). Infielder de 25 años con experiencia en MLB. En 2024 bateó .301 con 22 HR en Triple A. En Ligas Menores mantiene promedio de .294 con 70 jonrones.

Aidan Anderson – Relevista (EE. UU.). Derecho de 28 años que en 2025 lanzó 33 partidos con marca de 6–2 y efectividad de 3.72. En su carrera en MiLB suma 194 encuentros con WHIP de 1.32.

Jimmy Burnette – Relevista zurdo (EE. UU.). Zurdo de 27 años, nativo de Chicago. En 2025 participó en 35 juegos entre AA, México y la Atlantic League, con récord de 3–3, 2 salvamentos, efectividad de 2.05, 43 ponches y WHIP de 1.11.

La gerencia de los Gigantes destacó que los seis importados ya se integraron al conjunto y están listos para debutar, convirtiéndose en piezas importantes para el desarrollo competitivo de la temporada.

Los Gigantes del Cibao reciben este miércoles a las Estrellas Orientales en el Estadio Julián Javier, a partir de las 7:00 de la noche, en un encuentro clave dentro del calendario de la temporada.