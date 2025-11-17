Contrato de un mes

El Torneo de Béisbol Invernal 2025-26 empezó el 15 de octubre, es decir, que el sábado pasado se cumplió el primer mes. Y eso se traduce, también, en que un montón de peloteros norteamericanos han hecho sus maletas y viajado a su país. Vinieron por 30 días, menos de 20 juegos, y los casos abundan.

Por eso, en estos días estamos viendo a los equipos anunciando nuevos refuerzos por paquetes, y esa es la modalidad de Lidom hace bastante tiempo.

Los equipos están dependientes de esa situación, y los que llegan ahora se marchan para la fecha de Navidad, no todos, pero en su mayoría.

También están los otros dos factores que mortifican y distorsionan los rosters:

1ro. Los prospectos jóvenes dominicanos que son talentos con proyección, y que les permiten jugar un tiempo aquí, pero son parados en algún momento del torneo.

2do. Los peloteros veteranos que están teniendo buen torneo, y que en algún momento son firmados por las ligas de Asia, y también “detenidos”. En tiempos recientes se ha hecho un allante para que, cuando eso suceda, los clubes dominicanos reciban una compensación económica, pero eso no impedirá que los saquen del terreno de juego. Solamente es para ganar dinero.

Mientras, todavía estamos a unos 8 partidos, o diez días, para que se alcance la mitad del calendario de 50 juegos. Cuando arribemos allí, habrá una idea más definida y se podrán hacer mejores proyecciones sobre las posibilidades de clasificación.

EL JARDINERO: Fue sorpresa que el jardinero Jasson Domínguez entrara a juego con el Escogido, y lo hizo anoche en el partido frente a los Toros en La Romana.

Porque uno se pregunta: ¿qué orden tiene él para que juegue aquí?, ¿cuánto tiempo lo haría? Domínguez sigue siendo un proyecto de los Yanquis, aunque en su caso nada es seguro con miras al 2026.

Es posible que el propósito de que juegue aquí es para que trabaje algunos aspectos de su juego, especialmente en la defensa, pues allí mostró deficiencias en la campaña 2025. Los Yanquis tienen dos jardineros en el mercado de la agencia libre, ambos regulares, el central Trent Grisham y el utility Cody Bellinger.

Los dos fueron parte de lo mejor del equipo esta pasada temporada, pero están en la agencia libre buscando pactos multianuales.

Grisham tuvo un renacer de su carrera con 34 jonrones, 74 empujadas, aunque bajo promedio de .235. Tiene 29 años de edad, y por eso quiere algo que le genere buen dinero por unos 3 o 4 años.

Bellinger fue el mejor del equipo luego de Aaron Judge, con .272, 29 Hrs, y 98 impulsadas, jugando los tres jardines, de acuerdo a las necesidades del club. Tiene 30 años de edad, y también necesita hacer buen dinero.

Domínguez vino a aprender, a mejorar la defensa, a ver cómo llega a los entrenamientos. En el interín, durante el invierno los Yanquis pudieran firmar suficientes jardineros para ser regular, pero la abundancia nunca hace daño.

LOS CANDIDATOS

Hay un grupo de finalistas para la elección de nuevos miembros de Cooperstown por parte del Comité de Era de MLB. Son 8 los candidatos, se dio a conocer ayer, el anuncio se hará el 7 de diciembre, y los elegidos deberán sacar el 75%.

De ese grupo de 8 ofrezco los siguientes datos, pues veo que algunos tuvieron una pobrísima votación cuando les tocó su turno y ahora serán considerados de nuevo.

FERNANDO VALENZUELA: En su carrera, el mexicano tuvo récord de 173-153, efectividad de 3.54, fue un fenómeno de popularidad cuando llegó a los Dodgers, y en su segundo año ganó un premio Cy Young. Cuando entró a los votos luego de su retiro, solo estuvo dos años y lo mejor que alcanzó fue 6.3%. ¿Para qué nominarlo?

CARLOS DELGADO: El boricua disparó 473 jonrones, superando los 435 de su compatriota Carlos Beltrán. Delgado tuvo, además, 1512 empujadas, OBP de .383 y OPS de 929. Cuando ingresó a los votos en 2015 apenas sacó 3.8% y fue eliminado de una vez.

GARY SHEFFIELD: Dicen que no le dieron los votos por su temperamento, pero pegó 509 jonrones, 1676 empujadas y 2689 hits. Estuvo en las boletas 10 veces, y en su último año, 2024, obtuvo un 63.9%. Ese se merece ser elegido.

EN VENEZUELA: El cubano Yasiel Puig está en la liga de Venezuela, y está siendo dirigido por una figura conocida en el país. ¿Cómo se llama? El señor Yadier Molina, mánager de las Águilas el pasado torneo. Molina dirigió a ese club en el campeonato 2022-23.