Beltrán lidera a 15 restantes, Hamels, Braun y Kemp aparecen en boleta del Salón de la Fama

Cole Hamels, Ryan Braun y Matt Kemp se encuentran entre los 12 nuevos candidatos en la boleta del Salón de la Fama del Béisbol publicada el lunes, y el puertorriqueño Carlos Beltrán encabeza a los 15 candidatos que se mantienen después de quedar a 19 votos de distancia en la votación de 2025.

Howie Kendrick, Daniel Murphy y Rick Porcello también están entre los elegibles por primera vez, junto con Shin-Soo Choo, el dominicano Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence.

Beltrán recibió 277 de 394 votos para un 70.3% en la votación de 2025, cuando Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner fueron elegidos.

Beltrán, quien fue seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas, bateó para .279 con 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, ’17), los Mets de Nueva York (2005-11), San Francisco (2011), San Luis (2012-13), los Yankees de Nueva York (2014-16) y Texas (2016).

Recibió un 46.5% de apoyo en su primera aparición en la boleta en 2023, luego subió a un 57.1% en su segunda.

Beltrán fue el único jugador mencionado por nombre en el informe de 2020 del comisionado de béisbol Rob Manfred, que concluyó que los Astros usaron dispositivos electrónicos en violación de las reglas para robar señales durante la carrera de Houston hacia el título de la Serie Mundial de 2017 y nuevamente en la temporada 2018. Tres días después de que se emitiera el informe, los Mets de Nueva York anunciaron que Beltrán ya no sería su manager, apenas dos meses y medio después de haber sido contratado.

Otros candidatos que se mantienen incluyen a las estrellas manchadas escándalos de esteroides Alex Rodríguez (146 votos, 37.1%) y el dominicano Manny Ramírez (135, 34.3%), junto con Andruw Jones (261, 66.2%), Chase Utley (157, 39.8%), Andy Pettitte (110, 27.9%), el venezolano Félix Hernández (81, 20.6%), el venezolano Bobby Abreu (77, 19.5%), Jimmy Rollins (71, 18%), el venezolano Omar Vizquel (70, 17.8%), Dustin Pedroia (47, 11.9%), Mark Buehrle (45, 11.4%), el venezolano Francisco Rodríguez (40, 10.2%), David Wright (32, 8.1%) y Torii Hunter (20, 5.1%).

Pettitte está en la boleta por octava vez después de duplicar el apoyo del 13.5% en 2024. Un jugador puede aparecer en la boleta hasta diez veces.

Los miembros de la BBWAA con diez o más años consecutivos de membresía son elegibles para votar. Las boletas deben tener matasellos del 31 de diciembre y los resultados se anunciarán el 20 de enero. Cualquiera que sea elegido será inducido el 26 de julio junto con cualquiera elegido el siete de diciembre por el comité de la era contemporánea del béisbol del salón, que considera a ocho jugadores cuyas mayores contribuciones al deporte fueron desde 1980 en adelante.

Hamels, un cuatro veces All-Star, tuvo un récord de 163-122 con una efectividad de 3.43 para Filadelfia (2006-15), Texas (2015-18), los Cachorros de Chicago (2018-19) y Atlanta (2020), lanzando un juego sin hits de los Filis contra los Cachorros el 25 de julio de 2015. Fue MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2008 y de la Serie Mundial cuando Filadelfia ganó su segundo título, el primero desde 1980.

Braun, el MVP de 2011 y seis veces All-Star, bateó para .296 con 352 jonrones y 1,154 carreras impulsadas para Milwaukee de 2007 a 2020. Fue suspendido por los últimos 65 juegos de la temporada 2013 por violaciones del programa de drogas y el contrato laboral del béisbol. Una suspensión de 50 juegos por un supuesto resultado positivo en 2011 fue revocada después de que Braun impugnara la cadena de custodia de la muestra de orina.

Kemp, un tres veces All-Star, bateó para .284 con 287 jonrones y 1,031 carreras impulsadas para los Dodgers de Los Ángeles (2006-14, ’18), San Diego (2015-16), Atlanta (2016-17), Cincinnati (2019) y Colorado (2020).

Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly y Dale Murphy están siendo considerados por el comité de la era contemporánea junto con el boricua Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y el mexicano Fernando Valenzuela.