Andy Otero vestirá por sexta vez el uniforme de las Estrellas Orientales

Las Estrellas contrataron al lanzador panameño Andy Otero, quien será colocado este lunes en el roster semanal, anunció el equipo con sede en San Pedro de Macorís, por medio a un despacho de prensa.

Otero vestirá por sexta temporada seguida el uniforme de las Estrellas. Su primera vez en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana fue en la temporada 2019-2020, con los Gigantes del Cibao.

Las Estrellas (9-12) ocupan la cuarta posición del actual torneo. Sus lanzadores tienen promedio de carreras limpias permitidas de 5.25, el más alto del campeonato. Su WHIP (1.46) es el segundo más alto.

En los últimos días se han integrado al club el lanzador abridor James González, así como los relevistas Josh Green y Tomohiro Anraku, todos importados. Otra reciente adición fue el relevista dominicano Eduarniel Núñez.

La semana pasada terminaron sus contratos con el equipo de la enseña verde los relevistas Ty Adcock (0-0, 2.00, 1 JS) y Preyton Gray (1-2, 3.48).