Águilas vencen al Licey y son el primer equipo en llegar a 15 victorias; logran 5to. triunfo al hilo

Las Águilas Cibaeñas derrotaron 6-4 a los Tigres del Licey en un emocionante partido que se decidió en entradas extras, para lograr su quinta victoria consecutiva y convertirse en el primer equipo en alcanzar 15 triunfos en la temporada.

Adael Amador respondió en el momento grande al conectar un imparable con las bases llenas en la parte alta del décimo episodio, remolcando dos carreras que dieron a los amarillos la ventaja definitiva.

La victoria fue para Jeurys Familia, quien a pesar de dejar escapar la oportunidad de salvamento en el noveno episodio, terminó adjudicándose el triunfo.

El salvamento fue para Jonathan Hernández.

El cerrador azul, Jean Carlos Mejía, cargó con la derrota al entrar con el juego igualado en el décimo inning y el corredor fantasma en segunda base.

Con el triunfo, las Águilas colocan su récord en 15-3, firmes en el primer lugar con ventaja de 5.5 juegos sobre los Toros del Este, que marchan segundos. El Licey, en cambio, cayó a 8-11.

Los aguiluchos tomaron el control del partido en la alta de la tercera entrada ante el abridor Cameron Gann por triple de Ezequiel Durán y elevado de sacrificio de JC Escarra. Por las Águilas, Emmanuel Rodríguez ligó par de imparables; Ezequiel Durán un triple; Jonatan Clase doble de dos vueltas; Leody Taveras y Aderlin Rodríguez un sencillo.

Por los Tigres, Luis Campusano conectó jonrón de dos vueltas y un sencillo; Cristhian Adames despachó doble y sencillo; Cal Stevenson, Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. un hit.

Los cibaeños ampliaron en la cuarta al marcar dos vueltas por doble de Jonatan Clase ante los lanzamientos del relevista Andrew Pérez.

Los Tigres empataron el juego en la baja del noveno con un doble empujador de Ángel Ortiz.