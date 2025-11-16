Toros contratan cinco nuevos refuerzos de cara a reanudación del torneo

Los Toros del Este anunciaron diversas contrataciones que estarán disponibles para la reanudación del torneo, así como la rotación abridora a partir de este lunes.

Los lanzadores Jimmy Yacabonis y Miller Hogan forman parte de las nuevas contrataciones que entrarán a la plantilla de 50 jugadores. Además, como seguro de vida, la tropa taurina tiene entrenando al veterano infielder Rubén Tejada, al receptor Tres Barrera y al relevista zurdo Nick Ramírez.

Yacabonis, con experiencia de Grandes Ligas con Orioles, Marineros, Marlins, Rays y más reciente en 2023 con los Mets, estará en su tercera temporada consecutiva con los Toros. De por vida en LIDOM tiene marca de 1-0, 1.15 con 13 ponches y solo 8 hits en 14.2 innings, con una efectividad ajustada (EFE+) de 328, es decir, un 228% por encima de la media de la liga.

El derecho de 33 años viene de una buena temporada en México con los Diablos Rojos, donde tuvo récord de 3-0, 3.30 en 30 innings, con 25 ponches y 9 boletos.

Hogan, abridor derecho de 28 años, será insertado a la rotación para abrir uno de los partidos de la doble cartelera del viernes. El norteamericano se destacó con los Piratas de Campeche, finalizando con marca de 5-5, 4.31 en la ofensiva liga mexicana. En 87.2 innings ponchó a 74 contrarios, con un WHIP de 1.20.

Ya entrenan con la tropa taurina los mencionados Tejada, Barrera y Ramírez.

Tejada, infielder panameño que ha jugado en el Big Show con Mets, Cardenales, Gigantes y Orioles, aportará profundidad en las paradas cortas tras la lesión del prospecto Felnin Celestén. Actualmente los Toros cuentan con el Grandes Ligas Denzer Guzmán en la posición, pero Tejada será un seguro de vida ante cualquier eventualidad.

Barrera, con experiencia en Grandes Ligas con los Nacionales y Cardenales, estará en su segunda temporada en LIDOM, luego de vestir la chaqueta de los Leones del Escogido en 2020-21. Es un receptor reconocido por su defensa y buen brazo.

La llegada de Barrera dará mayor profundidad a la posición que encabeza Ronaldo Hernandez.

Ramírez, relevista zurdo con experiencia en las mayores con Tigres, Padres, Yankees y en 2024 con los Dodgers, llegó el domingo al país y se prepara para entrar en acción lo antes posible.

Yacabonis y Hogan tomarán los lugares en el roster de importados de Tyler Eppler y Mickey Gasper, quienes concluyeron sus contratos.

Brazos nativos de Grandes Ligas

Tras los debuts la semana pasada de los relevistas de Grandes Ligas Yohan Ramírez y George Soriano, otros dos brazos están cerca de integrarse.

Yaramil Hiraldo, que lanzó esta temporada con los Orioles, ya se reportó al club y podría estar listo para el próximo fin de semana. De igual forma, el romanense Miguel Castro podría entrar al roster en los próximos días.

Rotación taurina

Cuando se reanude la acción el lunes, José Ureña (0-0, 3.00) hará su segunda apertura de la temporada cuando los Toros reciban a los Leones del Escogido en el Corral.

El martes, en Santiago, Aaron Brooks (1-0, 0.79) tendrá su cuarta apertura enfrentando a las Águilas Cibaeñas.

El miércoles, en la visita de las Águilas al Corral, Aaron Sánchez (3-1, 0.93) buscará su cuarta victoria de la campaña.

Tras una fecha libre, los Toros recibirán una doble cartelera ante los Tigres del Licey. El debutante Miller Hogan abrirá el primer juego a las 4:00 p.m., mientras que Justin Courtney (0-0, 0.00) hará lo propio en el segundo encuentro.

Los lanzadores para el resto del fin de semana serán anunciados más adelante.