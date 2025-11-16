Juan Soto sorprende en Boca Chica en jornada social de los Mets

La Academia de los Mets de Nueva York volvió a dejar una huella profunda en República Dominicana con su tradicional jornada de donación anual de equipos deportivos, pero este 2025 el impacto fue aún mayor: la presencia inesperada de la superestrella dominicana Juan Soto, quien se unió a la actividad y compartió con decenas de jóvenes, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada.

Soto, uno de los jugadores más influyentes del béisbol moderno, asistió como gesto personal de apoyo al desarrollo de la juventud dominicana, elevando la iniciativa a un nivel histórico y enviando un mensaje inspirador a las comunidades: el compromiso con la niñez y el deporte es responsabilidad de todos, dentro y fuera del terreno de juego.

La donación, realizada por la Amazin’ Mets Foundation, benefició este año a más de 40 ligas y equipos de béisbol y softball femenino de Santo Domingo, Boca Chica, Pedro Brand, Guerra, Los Alcarrizos, La Caleta y otras comunidades.

En su quinta edición y cuarto año consecutivo, esta acción social se consolida como uno de los esfuerzos más consistentes del béisbol organizado en favor de la juventud dominicana. Desde 2018, la fundación ha impactado a más de 12,000 jóvenes, entregando utilería completamente nueva a más de 800 equipos en República Dominicana, Puerto Rico, Florida y Nueva York.

Este año, la donación incluyó guantes, bates, pelotas, bultos, cascos protectores y equipos de catcher, asegurando condiciones óptimas para entrenamientos y competencias en categorías infantiles, juveniles y femeninas.

La presencia de Juan Soto: un momento histórico para los jóvenes

La asistencia del estelar jugador no solo sorprendió a los presentes; también envió un mensaje claro sobre el valor de invertir en los niños y en el deporte comunitario.

Soto, reconocido mundialmente por su talento y por su conexión con la juventud, dedicó tiempo a compartir con los atletas, firmó autógrafos, conversó con entrenadores y felicitó a los Mets por su compromiso social.

Su presencia añadió un peso simbólico incalculable: cuando una figura de su estatura apoya una causa social, el impacto emocional y aspiracional se multiplica, y los jóvenes se sienten vistos, valorados y motivados a perseguir sus sueños.

La combinación de la masiva donación, las clínicas formativas y la sorpresiva presencia de Juan Soto marcó un antes y un después para cientos de jóvenes. Para muchos, significó vivir un sueño; para otros, descubrir que el deporte puede abrir caminos que transformen sus vidas y su entorno.

Los jóvenes beneficiados vivieron un día, completo dentro de la academia, que incluyó: Recorridos por las instalaciones de alto rendimiento, observación de un partido de la Liga instruccional, clínicas técnicas impartidas por entrenadores y jugadores, entre muchas otras actividades.

“Cada donación es una inversión en el futuro del país”

La actividad fue encabezada por Juan Henderson, director de Operaciones de la Academia Mets de Nueva York para América Latina y El Caribe, quien destacó la visión detrás de este programa:

“Nuestra responsabilidad social va más allá de formar atletas. Queremos contribuir a formar ciudadanos ejemplares, jóvenes con valores que impacten positivamente a sus comunidades. Cada donación, cada clínica y cada experiencia como la de hoy es una inversión directa en su futuro”.

Ligas y equipos beneficiados – Edición 2025

Entre las ligas favorecidas este año se encuentran:

Liga Deportiva Gocen, Los Discípulos, Hijos del Rey, Grey de Jehová, Los Trinitarios, Liga Ozoria, Estrella’s de Vianco, Ramón Matías Mella, Estrella’s de Los Frailes, Triunfadores con Jesús, Liga Deportiva Mendoza, Princesas de Banesto, Las Chicas de Boca Chica, Las Divas de Díaz, Esperanza de Caballona, Manny Castillo, Delfines de Caballona, Beliard, Boticario, Rafael Báez, Jhoel Marte, Félix Uribe, Portorreal, Vista Alegre, Susano Baseball Academy, Norma Díaz, Los Primos, Estrella’s de Juan Luis, Robinson de la Cruz, Liga Deportiva C&L, Rojas Jiménez, Academia Vasa RD, Delfines del Brisal, Los Caribes, Isabelita, Medina, Pérez, Otro Nivel Sports League, La Tribu, entre otras.