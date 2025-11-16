José Reyes
José Reyes estará con los Gigantes del Cibao este lunes en el Julián Javier
Los Gigantes del Cibao anunciaron la presencia de José Reyes, embajador del equipo, este lunes 17 de noviembre, cuando el conjunto enfrente a las Estrellas Orientales en el Estadio Julián Javier, a partir de las 7:00 de la noche.
Reyes, figura histórica de los Gigantes del Cibao y de los Mets de Nueva York, estará en el clubhouse antes del partido, compartiendo con los jugadores como un mentor y aportando su experiencia y energía al grupo.
Lanzamiento de la primera bola:
José Yude Michelén, representante de Alpha, y José Reyes.
Compartir con los fanáticos:
Reyes estará firmando autógrafos y tomándose fotografías con los seguidores de los Gigantes, en el salón de prensa del primer nivel, frente a las oficinas administrativas.
Presencia en la transmisión de TV:
El embajador Gigante también estará acompañando la transmisión de televisión durante el partido, compartiendo impresiones y su visión del juego.
Invitación a la fanaticada:
La organización invita a toda la fanaticada a disfrutar de una noche llena de emoción, música, estrellas invitadas y la energía característica del Julián Javier. “Para nosotros es un honor recibir a José Reyes, quien representa lo mejor de la pasión y entrega del pelotero dominicano y nuestra identidad como Gigantes”, expresó el presidente del equipo, Sr. Alfredo Acebal Rizek.
Los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo la experiencia de los fanáticos y el apoyo al desarrollo de los jugadores dentro y fuera del terreno.