Ceremonial de Exaltación número 59 será este domingo 16 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte

La Clase Inmortal 2025 del Pabellón de la Fama será exaltada este domingo durante un 59 ceremonial que iniciará a las diez de la mañana en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Cuatro de los doce deportistas que recibirán el reconocimiento eterno por los aportes a su país, representan a disciplinas de combate como judo, karate, taekwondo y boxeo.

En ese orden, se trata de Juan Carlos Jacinto, Rubel Salomón, Luis Benítez y Joan Guzmán, parte del selecto grupo de elegidos que incluye a los ex peloteros profesionales José Reyes, Edwin Encarnación y José Offerman.

La gloria eterna también tocará las puertas de Wilfredo Almonte, Francia Jackson y Charlie Villanueva, seleccionados en atletismo, voleibol y baloncesto, sucesivamente.

El capítulo de los propulsores tendrá a dos insignes representantes en Gonzalo Mejía (tenis de campo) y el fallecido Beato Cruz (Miguelo-voleibol), cuya exaltación será recibida por su hijo e inmortal Cristian Cruz.

Los otrora atletas de élite y ejemplo de ciudadanos íntegros serán inmortalizados por el empresario Manuel Estrella, en su condición de Presidente de Honor del ceremonial, Dionisio Guzmán y Rafael Damiron, presidente y secretario del Pabellon de la Fama.

El ceremonial está dedicado al pelotero de Guardianes de Cleveland José Ramírez, quien durante el acto sera reconocido, al igual que Yudelina Mejía, primera pesista dominicana en ganar medalla de oro en el Campeonato Mundial de Pesas, hazaña que logró el pasado mes de octubre en Forde, Noruega. Mejía además obtuvo dos platas en los 81 kilogramos.

Los actuantes del ceremonial serán los atletas de atletismo y boliche, Liranyi Alonso y Alex Prats, quienes portarán la bandera nacional y del Pabellon de la Fama, respectivamente.

Mientras que la periodista Adelaida Hernández y el árbitro internacional de voleibol Yuri Ramírez portarán el laurel y el machete.

Los edecanes de los que serán exaltados hoy son Emma Mejía, Dinorah Serafina Cruz, María Gertrudis Mercedes, Jaime Díaz, Katherine Reyes y Felipe -Jay- Payano, que acompañarán hasta la gloria inmortal a Gonzalo, Miguelo, Offerman, Encarnación, José Reyes y Joan Guzmán.

Salomón tendrá de edecán a José Luis Ramírez, Benítez a su hija Jeriffer, Villanueva a su padre Roberto, Jacinto a Rafael Mena Canto, Jackson a la

Inmortal Cosiris Rodríguez y Almonte desfilará con Dante Toribio.

Jackson no hizo el viaje desde los Estados Unidos porque se encuentra en el proceso de su ciudadanía y la representará su madre Francisca Cabrera de la Cruz.

Las actividades oficiales del Pabellón de la Fama iniciaron el viernes con una recepción-almuerzo ofrecido a los elegidos y la entrega de placas, por parte de las Comisión de Género y la Asociación de Atletas Olímpicos del Comite Olímpico Dominicano.

Durante esa actividad celebrada en la Sala de Fiesta del hotel Barceló Lina, el Pabellón reconoció la trayectoria de los periodistas Domingo Bautista y Ramón Cuello, los reportes gráficos Antonio García Valoy y Valentín Pérez Terrero, del empresario Manolo García Costa (fallecido) y de la legendaria Liga del Oeste.