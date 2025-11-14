Las Estrellas Orientales contratan al jardinero Dairon Blanco

Las Estrellas Orientales contrataron al jardinero cubano Dairon Blanco, quien se encuentra en el país y entrena para entrar en acción la próxima semana, anunció el equipo por medio a un despacho de prensa.

Blanco jugó con las Estrellas en la temporada 2023-2024, en la cual actuó en la Serie Regular (.286/.339/.692); Round Robin (.345/.406/.923); y Serie Final (.267/.290/.57). En la Serie Regular fue segundo en bases robadas (19). Fue puesto out en dos intentos de robo. Tuvo un 90.4 por ciento de éxito en intentos de robo.

También jugó en dos temporadas anteriores con los Toros del Este (2019-2020), así como Tigres del Licey y Gigantes del Cibao (2022-2023).

El veloz jardinero tiene experiencia de 4 campañas en las Grandes Ligas, con los Reales de Kansas City, equipo para el cual actuó en 9 partidos este año, cuando también vio acción en Triple A (.253/.332/.737), donde tuvo 32 bases robadas en 35 intentos (91.4 por ciento de éxito).

En 6 temporadas en las Ligas Menores de los Estados Unidos, Blanco cuenta con 220 bases robadas en 245 intentos, para un porcentaje de éxito de 89.7 por ciento. En Grandes Ligas tiene 59 robos en 73 intentos (80.2 por ciento de éxito).