Dominicanos dominan los equipos de All-Star de MLB

En su séptima temporada desde su creación en 2019, el Equipo Ideal de la MLB presentado por MGM Rewards tiene como objetivo honrar a los mejores jugadores de las Grandes Ligas durante la temporada regular.

Las 32 selecciones al Equipo Ideal de la MLB en 2025 se repartieron entre 17 equipos. Los Mariners y los Phillies lideraron con cuatro selecciones cada uno, mientras que los Yankees y los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, contaron con tres cada uno. Los Blue Jays, Brewers, Diamondbacks, Mets y Red Sox obtuvieron dos cada uno.

PRIMER EQUIPO

C: Cal Raleigh, Marineros.

Raleigh fue seleccionado por primera vez tras una temporada en la que fue imparable. Raleigh conectó 60 jonrones, estableciendo récords de temporada para receptores, bateadores ambidiestros y los Marineros. El campeón del Derby de Jonrones llevó a Seattle a su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001.

1B: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos. Guerrero, de 26 años, tuvo un 2025 repleto de logros y reconocimientos. El contrato de 14 años y 500 millones de dólares que firmó con los Azulejos en abril. Después su quinta selección al Juego de Estrellas, el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ahora su tercera selección al Primer Equipo All-MLB. Guerrero bateó .292/.381/.467 y ayudó a Toronto a rozar el título de la Serie Mundial.

2B: Ketel Marte, Diamondbacks. Marte sigue cosechando temporadas fantásticas. El jugador de 31 años lidió con lesiones, pero dio 28 jonrones, liderando a los segunda base de la Liga Nacional, alcanzando los 25 por tercera temporada seguida y cuarta en total, lo que le valió su segunda selección consecutiva al Primer Equipo.

3B: José Ramírez, Guardianes. Ramírez tuvo su segunda temporada consecutiva con al menos 30 jonrones, 30 bases robadas y 30 dobles, robando un récord personal de 44 bases, mientras los Guardians ganaban su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana. El ambidiestro de 33 años, dos veces seleccionado al Primer Equipo, también terminó entre los tres primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana por cuarta vez.

SS: Bobby Witt Jr., Reales. Witt defendió su título no oficial de mejor campocorto con su segunda selección consecutiva al Primer Equipo. Sus 184 hits y 47 dobles lideraron las Grandes Ligas, y robó 38 bases, alcanzando las 30 por cuarta vez en la carrera de cuatro años.

OF: Aaron Judge, Yankees; Julio Rodríguez, Marineros; Juan Soto, Mets. Judge ganó su tercer premio MVP de la Liga Americana el jueves, tras quedar segundo en la Liga Americana con 53 jonrones y liderar la liga en varias otras categorías ofensivas. Soto aprovechó al máximo su primer año en Queens, superando un inicio algo lento para conectar la mejor marca de su carrera con 43 jonrones, liderando la Liga Nacional con 38 bases robadas (empatado) y un porcentaje de embasamiento de .396, además de recibir la mejor marca de las Grandes Ligas con 127 bases por bolas. Rodríguez registró la mejor marca de su carrera con 6.8 bWAR gracias a 32 jonrones, 30 bases robadas y un trabajo estelar en el jardín central.

Designado: Shohei Ohtani. Ohtani conectó 55 jonrones, la mayor cantidad en su carrera, liderando la Liga Nacional en slugging y OPS, y la MLB en anotadas. Además, el jueves se convirtió en el segundo jugador, después de Barry Bonds, en ganar su cuarto MVP.

SEGUNDO EQUIPO

C: Will Smith, Dodgers.

1B: Nick Kurtz, Athletics.

2B: Brice Turang, Cerveceros.

3B: Junior Caminero, Rays.

SS: Bo Bichette, Blue Jays.

OF: Cody Bellinger, Yankees; Corbin

Carroll, Diamondbacks; Pete Crow-

Armstrong, Cubs.

Bateador designado:

Kyle Schwarber, Filis.

Lanzadores abridores: Hunter

Brown, Astros; Freddy Peralta, Brewers;

Cristopher Sánchez, Phillies; Zack

Wheeler, Phillies; Bryan Woo, Mariners.

Relevistas: Edwin Díaz, Mets; Andrés

Muñoz, Mariners.