DeGrom y Acuña fueron elegidos como los mejores jugadores que regresaron a la MLB

El lanzador de los Texas Rangers, Jacob deGrom, fue elegido Jugador Regreso del Año de la Liga Americana y el jardinero de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., obtuvo el honor de la Liga Nacional el jueves por la noche.

Edwin Díaz, de los Mets de Nueva York, fue seleccionado como el Relevista del Año de la Liga Nacional Trevor Hoffman y Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, fue elegido como el Relevista del Año de la Liga Americana Mariano Rivera.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, ganó el premio Edgar Martínez al bateador designado más destacado por quinto año consecutivo, igualando el récord que Ortiz estableció entre 2003 y 2007, y Ohtani y Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, ganaron su tercer premio Hank Aaron como los jugadores ofensivos más destacados.

El gerente general de Milwaukee, Matt Arnold, se convirtió en el primer ganador consecutivo del premio Ejecutivo del Año de la MLB.

DeGrom, un lanzador derecho de 37 años, se sometió a una cirugía Tommy John en junio de 2023 , realizó tres aperturas cerca del final de la temporada 2024 y tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 2.97 y 185 ponches en 172 2/3 entradas este año, lo que le valió su quinta selección al Juego de Estrellas.

Acuña, de 27 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 26 de mayo de 2024 y regresó a los Bravos el pasado 23 de mayo, siendo seleccionado para su quinto Juego de Estrellas. Bateó .290 con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y nueve bases robadas.

También recibieron votos para la Liga Americana el lanzador de Baltimore, Trevor Rogers; el jardinero de Toronto, George Springer; el campocorto de Boston, Bo Bichette; el campocorto de Boston, Trevor Story; el lanzador derecho de Boston, Lucas Giolito; y el jardinero de los Yankees de Nueva York, Trent Grisham. Otros que recibieron votos para la Liga Nacional fueron el lanzador zurdo de San Francisco, Robbie Ray; el lanzador zurdo de Filadelfia, Jesús Luzardo; el lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw; el lanzador derecho de Milwaukee, Brandon Woodruff; y el receptor de los Cachorros de Chicago, Carson Kelly.

Díaz también ganó el premio al mejor relevista en 2018 y 2022, convirtiéndose en el segundo lanzador en ganarlo tres veces, junto con Josh Hader. El derecho de 31 años tuvo marca de 6-3 con efectividad de 1.63, 28 salvamentos en 31 oportunidades y 98 ponches en 66 1/3 entradas.

Chapman, de 37 años y ocho veces All-Star, tuvo marca de 5-3 con efectividad de 1.17, 32 salvamentos en 34 oportunidades y 85 ponches en 61 1/3 entradas. El zurdo no permitió hits a 50 bateadores consecutivos entre el 23 de julio y el 7 de septiembre. Chapman también ganó el premio en 2019.

La victoria de Chapman aumentó el precio de su opción mutua para 2027 en un millón de dólares, hasta los 14 millones. La opción se convertiría en garantizada si lanza 40 o más entradas el próximo año y se encuentra en condiciones de jugar para el día inaugural de 2027. Andrés Muñoz, de Seattle, ganó 100.000 dólares por quedar segundo y Carlos Estévez, de Kansas City, 50.000 dólares por el tercero.

Ohtani, de 31 años, bateó .282 con 55 jonrones, 102 carreras impulsadas, 20 bases robadas, 109 bases por bolas y 146 carreras anotadas. Se unió a Alex Rodríguez (2001-2003) como ganadores de tres premios Hank Aaron consecutivos. Fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves.

Judge, de 33 años, también ganó los premios Hank Aaron en 2022 y 2024. Lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331 y tuvo 53 jonrones y 114 carreras impulsadas para ganar los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Los Brewers de Arnold ganaron su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional en el mercado más pequeño de la liga. Arnold, de 46 años, se unió a los Brewers como vicepresidente y subgerente general en 2015. Fue ascendido a gerente general en noviembre de 2020. Cuando David Stearns renunció como presidente de operaciones de béisbol después de la temporada 2022, Arnold asumió el cargo .

Los ganadores anteriores y jugadores destacados votaron para los Premios Hank Aaron, mientras que el premio al bateador designado lo seleccionaron periodistas deportivos, locutores y departamentos de relaciones públicas de los clubes. El premio al ejecutivo lo votaron los ejecutivos de los 30 equipos de la MLB antes de la postemporada.

