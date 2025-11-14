Asesionan al entrenador de fútbol americano universitario John Beam

El entrenador de fútbol americano de Laney College, John Beam, quien apareció en la serie de Netflix “Last Chance U”, murió después de ser baleado en el campus, informó el viernes el Departamento de Policía de Oakland, y un sospechoso ha sido arrestado.

La muerte de Beam, un día después de haber sido tiroteado, conmocionó a la comunidad; decenas de personas realizaron una vigilia frente al hospital antes de su fallecimiento y lo recordaron como alguien que siempre intentaba ayudar a los demás.

El subjefe de policía de Oakland, James Beere, dijo que el sospechoso acudió al campus por una “razón específica”, pero no dio más detalles sobre cuál era.

“Este fue un incidente muy específico”, dijo Beere, y agregó que el sospechoso y Beam se conocían y, aunque no eran cercanos, el entrenador estaba “dispuesto a ayudar a todos en nuestra comunidad”.

Beere no especificó cómo se conocían, pero indicó que el sospechoso solía merodear por el campus de Laney. El sospechoso había jugado al fútbol americano en un instituto donde Beam había trabajado, pero no durante la época en que el entrenador estaba empleado allí.

El sospechoso fue detenido sin resistencia y se recuperó un arma, añadió el subcomisario. Aún no se han presentado cargos.