Ángel Genao: "Todo lo que hago, lo hago por mi familia"

¿El brillo de Ángel Genao? Imposible de ignorar. Otro imparable de Genao, otro instante donde plasma su nombre entre las nuevas caras a seguir del béisbol dominicano.

El talento del parador en corto se observa en cada roletazo atrapado, en los distintos batazos conectados y en esas situaciones de juego donde muestra su eficiencia dentro del diamante.

Es un joven entusiasmado por portar el uniforme de las Águilas Cibaeñas. Cuando dispara un sencillo y llega a la primera base, señala las letras de la camiseta con orgullo.

"Esas letras significan mucho para mí. Me siento orgulloso de llevar esta chaqueta", comentó en una entrevista concedida a Listín Diario.

En las prácticas, antes de los juegos, suele pasearse junto a Miguel Tejada por las paradas cortas. “La Guagua” le explica las maniobras con amenidad y el joven de 21 años las capta con humildad y un deseo inagotable de aprendizaje.

"Me ha estado ayudando junto con TJ Peña a diferenciar los rolins, el duro y el suave. De cómo prepararme para cada uno de ellos y saber cuándo tengo que usar mi brazo", dijo el que ocupa la posición seis.

Tiene camino por recorrer, sin embargo, las ansias, el hambre y el deseo de impregnar su denominación entre los grandes jugadores se vuelve algo notable por su forma de respetar y disfrutar lo que realiza.

La familia es lo importante

El proceso para ser uno de los mejores tiene distintos precios, el de Genao fue estar lejos de su familia.

"Cuando llegué allá (Estados Unidos) en 2022 se me hizo un poquito difícil. Siempre he estado acostumbrado a estar lejos de mi familia, pero ahí se sentía un poquito más la falta", expresó con una sonrisa mientras evocaba esas épocas.

El costo fue pagado y hoy su nombre reposa entre los diez mejores prospectos los Guardianes de Cleveland y de los 100 mejores de la Major League Baseball (MLB).

"Todo lo que hago, lo hago por mi familia para que ellos se sientan orgullosos y poder darle la mejor calidad de vida posible", acotó.

Ana Josefina Acosta y Rafael Genao, padres del torpedero, han sido motores para un niño convertido en hombre por circunstancias de la vida.

"Siempre estuvieron ahí dándome consejos, dándome el apoyo y tratando de inculcarme los valores", indicó al hablar sobre sus progenitores.

Su hermano, Jhoan Genao, también tiene incidencia en el crecimiento de una semilla que resplandeció frente a los seguidores del deporte de los guantes, las pelotas y los bates.

"Mi hermano me empujó desde cero. Me enseñó todo lo básico de la pelota...batear a las dos manos, cojer rolin y todo eso. Él fue una gran motivación", finalizó.

Un azote en con los amarillos

El campocorto fue elegido en el Draft de Novatos 2023 por las Águilas Cibaeñas, novena donde enseña cualidades de un candidato al premio Novato del Año 2025-26.

En 17 partidos es líder entre los campocortos en promedio de bateo (.321) y bases robadas (3). Además, en el Estadio Cibao exhibe un promedio de bateo de .462 (26-12) en partidos como local.