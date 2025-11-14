Los 11 triples de Neal cumplen 70 años

En la temporada de 1955-56, torneo en el cual por primera vez se jugó béisbol bajo luces, el Escogido dentro de sus importados trajo peloteros que en su mayoría pertenecían a las Ligas Menores de los Gigantes de Nueva York y Dodgers de Brooklyn.

De esta última franquicia se reforzaron con un jugador que tenía 5-10 de estatura y apenas 165 libras, su nombre era Charles Neal, se desempeñaba en la intermedia y para entonces contaba con 24 años.

En las menores actuando para el Interstate League, Clasificación B, en 1951 conectó 165 hits, de los cuales 18 fueron dobletes, 24 triples y 12 jonrones.

Antes de arribar a Dominicana, en Triple A, jugando para Montreal en 1955 produjo 14 triples y ese mismo año jugando para los Leones en el país conectó 11 en 177 turnos y en total participó en 47 choques.

Sólo Pedro González, intermedista del Licey, amenazó ese récord al conectar 10 en la temporada de 1960-61. Esa marca que en el actual torneo cumple 70 años de haber sido materializada, cada torneo que transcurre se torna mucho más difícil de ser destronada.

Aquí le brindamos a nuestros lectores las fechas de cada uno de esos 11 triples disparados por Neal vistiendo la camiseta escarlata.

De estos batazos de triple mérito, 10 los disparó en el Estadio Trujillo en 1955 y el otro lo conectó en el antiguo play de Santiago.

El primer batazo vino el jueves 27 de octubre frente al Licey y su lanzador Arnold Alkins en el quinto acto, el segundo el martes 1 de noviembre contra las Águilas y Paul Martin en el quinto episodio, el tercero frente al Licey y su pitcher Don Gros en la décima entrada, el sábado 5 de noviembre, el cuarto llegó el domingo 6 de noviembre frente al Licey, siendo Arnold Alkins su víctima en el quinto inning, El quinto lo produjo el domingo 13 de noviembre contra las Águilas y su lanzador Rafael Quezada, en la octava entrada, el sexto fue frente a los Tigres el miércoles 30 de noviembre y su pitcher Jehosie Heard en el primer acto, el séptimo llegó el sábado 3 de diciembre frente a las Águilas en el parque presidente Trujillo de Santiago frente a Fred Waters en el octavo acto, el octavo triple fue contra las Águilas, el martes 6 de diciembre frente a Ronnie Kline en el primer episodio, el noveno batazo de tres bases se produjo el sábado 10 de diciembre contra las Estrellas, siendo Octavio Blanco su víctima en el primer inning, el décimo y el número 11 los conectó el martes 13 de diciembre contra los azules y sus pitchers Jehosie Heard, en el tercero y en el noveno acto contra Miguel Angel Vargas, oriundo de Bonao.