Shohei Ohtani gana el MVP por cuarta vez en su carrera; otra vez lo consigue unánime

La estrella japonesa Shohei Ohtani, que juega tanto de bateador como de lanzador, fue el ganador unánime del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves, su tercer año consecutivo recibiendo este honor y el cuarto en total.

Ohtani se convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLB en ganar al menos cuatro premios MVP, solo superado por los siete de Barry Bonds

Ohtani, de 31 años, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers, el equipo rival de la ciudad, en la siguiente temporada baja y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2024 durante su primera temporada en el Dodger Stadium. También ha ganado la Serie Mundial en sus dos temporadas con los Dodgers

Ohtani obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Ha ganado sus cuatro premios MVP de forma unánime.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos de segundo lugar, mientras que el jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

Ohtani bateó .282 y lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014. También tuvo 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

El lanzador derecho regresó a lanzar en junio después de perderse 1 temporada y media en el montículo debido a una lesión en el codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas, aumentando lentamente su carga de trabajo mientras se preparaba para la postemporada.

Ohtani continuó brillando en octubre con el que posiblemente sea el mejor partido individual en la historia de la MLB . Conectó tres jonrones y ponchó a 10 en seis entradas dominantes el 17 de octubre, llevando a los Dodgers a la victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee para completar una barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Schwarber fue finalista por los Filis después de conectar 56 jonrones, la mejor marca de la Liga Nacional, y liderar las Grandes Ligas con 132 carreras impulsadas. El tres veces All-Star jugó en los 162 partidos, siendo pieza clave de una alineación que ganó 96 juegos.

Soto superó un comienzo lento de temporada para tener su estelar producción ofensiva habitual. El cuatro veces All-Star, que firmó un contrato de 765 millones de dólares por 15 años el pasado diciembre, tuvo 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, la mejor marca de la Liga Nacional