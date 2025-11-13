Griffin Conine eligió el béisbol dominicano por encima de opciones en EEUU y Puerto Rico

“Definitivamente hay un nivel muy alto. Hay mucho talento. Por eso elegí venir aquí”.

Así se expresó el jardinero de los Marlins de Miami y de los Tigres del Licey, Griffin Conine, sobre la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), afirmando que eligió jugar en este país por encima de otras ligas.

Conine indico que, antes de decidirse por la pelota invernal dominicana, también consideró jugar en Puerto Rico y en la Liga de Otoño de Arizona.

“Pensé en Puerto Rico, tengo conocidos allá, y también consideré la Liga de Otoño de Arizona, que es más para prospectos jóvenes. Pero finalmente decidí venir aquí”, dijo enfáticamente el pelotero estadounidense, al ser entrevistado por LISTÍN DIARIO.

Otro aspecto que lo convenció de venir a República Dominicana fue la pasión de la fanaticada local, así como recomendaciones de algunos de sus compañeros de Miami.

“Sí, todos me dijeron que me iba a encantar. Que los juegos son muy intensos y que los fanáticos son extremadamente apasionados. Todos destacan la energía en los estadios, el ambiente ruidoso, y eso a nosotros como jugadores nos encanta”, dijo.

SOBRE RIVALIDAD CONTRA ÁGUILAS

Conine también dejo entrever su gusto por las rivalidades tradicionales, mencionando la más grande rivalidad deportiva en República Dominicana.

“Las rivalidades, como con las Águilas, son muy divertidas. Son esos juegos donde cada lanzamiento importa y sientes que todo el público está pendiente de cada jugada”, expresó.

NO VA MÁS

Conine ya no continuará con los Tigres del Licey. En nueve partidos, el jardinero tuvo un promedio de bateo de .188, empujó tres carreras y se robó una base.

RECONOCIDO FUERA DEL TERRENO

Fuera del terreno de juego, Conine se ha destacado por su labor comunitaria.

La temporada pasada fue el jugador nominado por los Marlins al Premio Roberto Clemente, distinción que reconoce a los peloteros que mejor representan los valores humanitarios y el servicio social.

“Fue un honor inmenso. Para mí es especial porque juego con los Marlins, crecí en el sur de la Florida, y me siento en deuda con la comunidad que me formó”, afirmó.

Griffin también resaltó a influencia que su padre, el expelotero Jeff Conine, tuvo en ese aspecto de su vida.

Explicó que su padre organiza un torneo benéfico de golf desde hace más de 30 años, con el que ha recaudado más de ocho millones de dólares para apoyar a familias con niños hospitalizados.

“A través de su servicio desinteresado, su energía ilimitada y su sincera conexión con el sur de Florida, Griffin Conine ejemplifica el legado perdurable de Roberto Clemente, lo que lo convierte en un digno candidato al Premio Roberto Clemente 2025”, leía parte de la reseña de Grandes Ligas sobre los actos comunitarios del pelotero del Licey.