Emmanuel Clase se declara inocente y sale bajo fianza de 600 mil dólares

El lanzador estrella de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, se declaró inocente el jueves de los cargos de haber aceptado sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos.

El relevista de 27 años fue liberado bajo fianza de 600.000 dólares tras su comparecencia ante el tribunal federal de Brooklyn. Clase también entregó su pasaporte y se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York y Ohio, abstenerse de apostar y someterse a monitoreo por GPS.

El tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana fue arrestado y puesto bajo custodia el jueves por la mañana en el aeropuerto John F. Kennedy tras llegar en un vuelo desde su natal República Dominicana, según la oficina del fiscal estadounidense.

Clase, vestido con un blazer oscuro y jeans, no habló en la corte, excepto para responder a las preguntas de "sí" o "no" del juez a través de un intérprete de español. No hizo comentarios a los reporteros después del proceso.

Luis Ortiz, compañero de equipo de Clase en los Guardians, quien también estuvo implicado en el presunto plan, se declaró inocente el miércoles. Ambos deben comparecer nuevamente ante el tribunal el 2 de diciembre

Los dos lanzadores han estado de baja remunerada no disciplinaria desde julio, cuando la MLB comenzó a investigar lo que describió como una actividad de apuestas inusualmente alta durante los partidos cuando lanzaban.

Según los fiscales, los dos aceptaron miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores no identificados en su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Alegan que Clase, quien está en la cuarta temporada de un contrato de cinco años y $20 millones , comenzó a proporcionar a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos hasta principios de este año.

Los fiscales dicen que Clase a menudo lanzaba los lanzamientos trucados en el primer lanzamiento de un turno al bate, asegurándose de lanzar la pelota en la tierra y muy fuera de la zona de strike para garantizar que el árbitro la cantara como bola en lugar de strike.

Durante un juego de abril contra los Boston Red Sox, Clase incluso habló por teléfono con uno de los apostadores justo antes de subir al montículo, sostienen los fiscales. Minutos después, el apostador y sus asociados ganaron $11,000 en una apuesta a que Clase lanzaría un cierto lanzamiento a menos de 97.95 mph (157.63 km/h).

Los fiscales dicen que Clase reclutó a Ortiz para unirse al esquema a principios de este año y a veces proporcionaba dinero a los apostadores para financiar las apuestas

El abogado de Clase, Michael Ferrara, señaló el jueves en la corte que el líder histórico de salvamentos de los Guardians regresó voluntariamente a los Estados Unidos para responder a los cargos en lugar de obligar a los fiscales a solicitar la extradición.

“Sus acciones hablan más que las palabras. No representa ningún riesgo de fuga”, dijo Ferrara mientras el juez consideraba las condiciones de la liberación de Clase. “Tiene la intención de quedarse durante todo esto”.

En una declaración anterior, Ferrara dijo que Clase mantiene su inocencia.

“Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo que está en su poder para ayudar a su equipo a ganar”, dijo en una declaración el miércoles.

Chris Georgalis, abogado de Ortiz, también ha negado los cargos, diciendo que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana fueron para actividades legales.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos, conspiración para lavar dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos. Los cargos principales conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión.

Tras las acusaciones contra los lanzadores, las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron nuevos límites para las apuestas en lanzamientos individuales

Los cargos contra Clase y Ortiz son los últimos escándalos de apuestas que han sacudido los deportes profesionales estadounidenses tras el histórico fallo de la Corte Suprema de EE. UU. de 2018 que legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

El mes pasado, más de 30 personas, incluido el entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el escolta del Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestadas en una redada contra las apuestas que involucró información privilegiada filtrada sobre atletas de la NBA y partidas de póquer amañadas respaldadas por familias de la mafia.