Águilas remontan para vencer a Leones y siguen volando alto

Raynel Delgado reacciona luego de remolcar dos carreras.

Santiago

Un rally de cinco carreras en la cuarta entrada en la que las Águilas Cibaeñas atacaron a Johnny Cueto, incluyendo un cuadrangular de Aderlin Rodríguez entre los jardines izquierdo y central, y luego un sencillo productor en el octavo de J.C Escarra, le dio el triunfo a los cibaeños 7-6 ante los Leones del Escogido.

El lanzador ganador fue Rodríguez (3-0), pese a tolerar dos anotaciones en un capítulo. Martínez (0-1) cargó con la derrota al permitir la vuelta del noveno. El salvamento fue para Jeurys Familia (1), quien sacó el cero en el noveno pese a enfrentar dificultades.

Por los melenudos, Héctor Rodríguez bateó de 5-2 con triple y dos anotadas.

