Skenes gana su primer premio Cy Young y Skubal el segundo consecutivo

El meteórico ascenso de Paul Skenes a la cima se ha completado.

El joven as de los Pittsburgh Pirates fue elegido por unanimidad para el Premio Cy Young de la Liga Nacional el miércoles por la noche, convirtiéndose en el primer lanzador en 40 años en ganar el premio al Novato del Año en una temporada y el principal premio de pitcheo del béisbol en la siguiente.

Tarik Skubal, de Detroit, es el premier de los lanzadores de la Liga Americana.ap

El lanzador zurdo de Detroit, Tarik Skubal, se llevó a casa su segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana minutos antes, uniéndose a un grupo selecto después de otra temporada espectacular en la que ayudó a impulsar a los Tigers a un puesto en los playoffs.

“Creo que gran parte de ello consiste en no conformarme con quien soy hoy”, dijo Skubal. “Todavía creo que hay más por descubrir. No creo que esta sea mi versión final”.

Skenes, de 23 años —seleccionado primero en general por los Pirates en el draft amateur de 2023 después de una destacada carrera en Air Force y LSU— fue una maravilla para los Pirates, que quedaron en último lugar, liderando las Grandes Ligas en efectividad (1.97) mientras ponchaba a 216 bateadores en 187 1/3 entradas durante su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Aun con su brillantez, Skenes necesitó un poco de ayuda de la débil ofensiva de Pittsburgh para evitar convertirse en el primer lanzador abridor ganador del premio Cy Young en terminar con un récord negativo. Skenes ganó tres de sus últimos cuatro partidos para finalizar con marca de 10-10.

Dwight Gooden es el único otro lanzador en ganar el premio al Novato del Año y el premio Cy Young en temporadas consecutivas, haciéndolo en la Liga Nacional con los Mets de Nueva York en 1984 y 1985. El gran Fernando Valenzuela, de los Dodgers de Los Ángeles, se llevó ambos premios de la Liga Nacional en 1981.

Vern Law en 1960 y Doug Drabek en 1990 son los únicos otros Pirates que han ganado el Premio Cy Young desde que se introdujo en 1956.

Skenes fue elegido en primer lugar en las 30 votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El lanzador zurdo de Filadelfia, Cristopher Sánchez, recibió todos los votos para el segundo lugar, y el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, quedó tercero.

El precio de la opción de Sánchez para 2029 aumentó en 1 millón de dólares, hasta los 15 millones, y el precio de su opción para 2030 aumentó en 1 millón de dólares, hasta los 16 millones, como resultado de haber sido finalista del Premio Cy Young.

Skubal recibió 26 votos para el primer lugar en la Liga Americana de un panel independiente de la BBWAA. Los otros cuatro fueron para el subcampeón Garrett Crochet , de los Boston Red Sox. Hunter Brown, de los Houston Astros, quedó en tercer lugar.

Skubal, de 28 años, se convirtió en el duodécimo lanzador en ganar el máximo honor de pitcheo del béisbol en años consecutivos, uniéndose a un grupo que incluye a los miembros del Salón de la Fama Randy Johnson y Pedro Martínez.

Jacob deGrom fue el lanzador anterior en ganar premios Cy Young consecutivos, logrando la hazaña con los Mets de Nueva York en 2018 y 2019. Martínez fue el último lanzador de la Liga Americana en hacerlo, en 1999 y 2000 con Boston.

“Uno quiere ganar este premio tantas veces como pueda en su carrera, pero con gusto cambiaría un Cy Young por una Serie Mundial”, dijo Skubal.

Skubal tuvo marca de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, y 240 ponches en 195 1/3 entradas durante la temporada regular. Luego, en los playoffs, tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 1.74 en tres aperturas con Detroit, equipo que fue eliminado por Seattle en la Serie Divisional.

Crochet lideró la Liga Americana en entradas lanzadas (205 1/3) y ponches (255).