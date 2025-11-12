¿Pánico azul?

Los dos últimos partidos del Licey han sido derrotas por blanqueada, la primera un 4-0 ante las Estrellas, la segunda un 5-0 ante el Escogido. (Dicen que para seguir la secuencia, esta noche del jueves deberían perder 6-0 ante los verdes).

El record del equipo está en 7-10 para el cuarto lugar de las posiciones, y llega la pregunta: ¿ ya hay pánico en el equipo azul, deben tocarse las campanas del auxilio?. Desde luego que no, porque si usted está en posición negativa cuando arriba a los primeros 20 juegos debe llamar a preocupación, pero no al pánico. Hay tiempo de recuperación.

Digamos que 20 juegos representa un 40% del calendario de 50 partidos y las cosas no han estado bien. ¿Qué le ha pasado al Licey con este arranque?

En realidad algunos de sus hombres de ofensiva no han respondido, y eso incluye a gente relevante como Emilio Bonifacio y Mel Rojas jr. . Hay un caso espectacular con el Boni, de 40-4 para pobrísimo promedio de .100, y Rojas está en .242, también por debajo.

Tan solo sobresalen Christian Adames, para .444 y Gustavo Núñez, en .372… El refuerzo Jordan Lawlar, con promedio de .167, se marcha tras actuar solo el primer mes, e igualmente el jardinero Griffin Conine, quien también se va.

Lo curioso del caso es que, según las estadísticas, el Licey está primero en efectividad colectiva con 3.55, y las Estrellas Orientales, con buena marca, en último lugar con un alto 5.25. En jonrones, Licey es 6to. lugar con solamente 6 (Estrellas Orientales líder con 12), y noten el siguiente dato en carreras anotadas: Estrellas 112, Licey último con solamente 59, es decir la mitad.

¿Y en jonrones?. Las Estrellas tienen 20 para primer lugar, el Licey está último con solo 6, es decir menos del triple. Solo Miguel Sanó tiene más que los azules con 7.

¿Qué hacer con Licey? Es evidente que tienen tremendo problema en su ofensiva, deben buscar ayuda urgente, y también colocar todos los días a Bonifacio, el alma del club, no importa que batee para .100. El manager Gilbert Gómez debe confiar en el Boni, y no hacerle caso a sus números. ¿Resucitará Licey?

POR EL MVP: Esta noche terminan los anuncios de los premios de MLB versión 2025. Se otorgarán los galardones al más preciado, el MVP de ambas ligas.

Los favoritos son Aaron Judge en la Americana, y Shohei Ohtani en la Nacional. ¿Ganarán fácilmente o serán desafiados?

En el caso del Juez , la estrella de los Yanquis, tuvo otra vez una super campaña : promedio de .331 quedando líder de la liga, otra vez pasó de los 50 jonrones sumando 53, y remolcó 114.. Fue líder en OBP con .457 (líder) y en OPS con 1,145, añadiendo 124 bases por bolas, lider. También en carreras anotadas con 137.

Su rival es el receptor Cal Raleigh , de Seattle, con una super campaña de 60 jonrones, pese a promedio de .247. Pero, remolcó 125 y tuvo OPS de.948.. Raleigh fue una novedad, pero no me parece que compita con Judge. Para mí sería una sorpresa si recibe muchos votos.

El tercer hombre el dominicano José Ramírez, con una buena actuación, pero no para el MVP.

En la Nacional, Ohtani estuvo limitado en su pitcheo con 14 apariciones solamente pues venía de una Tommy John. Lanzó solo 47 innings. En su ofensiva, sin embargo, pegó 55 jonrones, más de 50 por segundo año seguido, con 102 empujadas, y 109 bases por bolas.. Su OBP fue de .392 y OPS de 1,014, líder de la liga. También fue líder en anotadas con 146.

Su rival pudiera ser Juan Soto, con una buena temporada de 43 Hrs, 105 empujadas y 127 bases por bolas, líder. Eso, pese a un promedio discreto de .263, en un año en que colectivamente la liga tuvo algo más de .240..El OBP de Soto fue de.396, primero de la liga, y .921 en OPS y notable baja nota en su defensa.

Kyle Schwarber es el otro finalista, con un liderato de 56 jonrones y 132 impulsadas, más 108 bases por bolas. Pero Schwarber ni Soto representan peligro, y Ohatani deberá ganar fácilmente. Eso será anunciado la noche de este jueves, 8 P.M.

LOS MANAGERS: Pat Murphy se llevó su segundo premio seguido como manager del año en la Nacional, recibiendo 27 votos de los 30 de primer lugar. Dos fueron a manos de Terry Francona, de Cincinnati, y uno para Rob Thomson, de los Filis.. En la Americana, había la creencia de que ganaría Dan Wilson, de Seattle, pero se lo dieron a Stephen Vogt, de Cleveland, también repitiendo.. Wilson quedó en tercero con 4 votos, en segundo John Schneider, de Toronto con 8 y Vogt recibió 17.

CY YOUNG: Donde no hubo sorpresas fue en los premios Cy Young, ganando Tarik Skubal, de la Americana, y Paul Skenes, de la Nacional.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com