Luis Ortiz se declara inocente de aceptar sobornos para ayudar a apostadores

El lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, se declaró inocente el miércoles de los cargos que lo acusan de haber recibido sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos. Su compañero de equipo, el ex cerrador de los Guardians, Emmanuel Clase, también enfrenta cargos en la presunta trama.

Ortiz, el ex lanzador abridor de 26 años del club, compareció ante el tribunal federal de Brooklyn tras su arresto inicial el domingo en el aeropuerto internacional Logan de Boston.

Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares hasta su próxima comparecencia ante el tribunal en diciembre y se le impuso un dispositivo de monitoreo GPS. Ortiz, quien ya entregó su pasaporte a las autoridades, también recibió la orden de limitar sus viajes a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Las demás condiciones para su liberación incluyen la prohibición de apostar, la prohibición de poseer armas de fuego o drogas ilegales y la prohibición de tener contacto con cómplices, víctimas y testigos.

Ortiz, vestido con una chaqueta de cuero negra y pantalones vaqueros, dio respuestas breves a las preguntas del juez en el tribunal y no respondió a los periodistas que buscaban comentarios cuando salió de la sala del tribunal con su esposa y su abogado.

Clase, tres veces All-Star, comparecerá ante el tribunal el jueves en el mismo juzgado. Su abogado, Michael Ferrara, afirmó que Clase mantiene su inocencia.

“Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y ha hecho todo lo que está en su mano para ayudar a su equipo a ganar”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles.

Los dos jugadores originarios de la República Dominicana han estado de baja remunerada sin sanción disciplinaria desde julio, cuando la MLB comenzó a investigar lo que calificó como una actividad inusualmente alta de apuestas durante los partidos en los que ellos lanzaban.

Los fiscales afirman que Ortiz y Clase recibieron sobornos por valor de varios miles de dólares para ayudar a dos apostadores anónimos de su país a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos.

Dicen que Ortiz, que este año ganó un salario de 782.600 dólares, manipuló los lanzamientos en partidos contra los Marineros de Seattle y los Cardenales de San Luis este verano.

Los fiscales afirman que acordó de antemano con los apostadores lanzar bolas en lugar de strikes a cambio de sobornos y comisiones ilegales.

Chris Georgalis, abogado de Ortiz, ha negado los cargos, afirmando que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana que fueron citados en la acusación fueron para actividades legales.

Los fiscales afirman que Clase, quien se encuentra en su cuarta temporada de un contrato de cinco años y 20 millones de dólares , reclutó a Ortiz para la trama. Añaden que el líder histórico de salvamentos de los Guardians comenzó a proporcionar información sobre sus lanzamientos a los apostadores en 2023, pero no solicitó pagos hasta este año.

Clase y Ortiz están acusados cada uno de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos, conspiración para lavar dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos.

Tras las acusaciones formales contra los lanzadores, las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron nuevos límites a las apuestas sobre lanzamientos individuales.

Estas acusaciones son las últimas relacionadas con el juego que han sacudido el deporte profesional estadounidense.

El mes pasado, más de 30 personas, entre ellas el entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestadas en lo que las autoridades describieron como una redada contra el juego ilegal relacionada con información privilegiada filtrada sobre atletas de la NBA y partidas de póker amañadas respaldadas por familias de la mafia.