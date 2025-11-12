Los Gigantes derrotan a los Leones dos carreras por una con buen pitcheo de Peralta

Los Gigantes del Cibao derrotaron a los Leones del Escogido dos carreras por una para completar así el partido correspondiente al pasado 29 de octubre, que fue interrumpido por un fallo eléctrico en el Estadio Julián Javier.

Un hit de Leury García en el quinto episodio, quebró un empate a una carrera para una estrecha ventaja que al final fue preservada por el relevo cibaeño.

El juego fue detenido en el cuarto episodio con los Gigantes al bate.

Más tarde los dos equipos jugarán el partido correspondiente al calendario de juego del campeonato.

El Escogido ganaba el partido 1-0 esa noche. Junior Laker se embasó después de un out, por error del antesalista Kelvin Gutiérrez. Sócrates Brito lo llevó a la tercera con sencillo al al prado izquierdo y anota por elevado de sacrificio de Franchy Cordero por el lado izquierdo.

La carrera fue permitida por Norge Ruiz, quien abrió por los Leones en esa ocasión.

Kenny Hernández entró a lanzar por Ruiz, después de que, en la fecha correspondiente, Gutiérrez diera hit al central. Cooper Johnson se sacrificó y fue cuando entró Hernández.

Fue cuando entonces se produjo el fallo eléctrico. Carlos Franco, en la continuación del juego disparó sencillo sencillo al central para empatar el jugo 1-1.

En el quinto, los Gigantes marcaron su segunda vuelta. Un sencillo de Carlos Jorge al central y un pasbol después de un out del receptor Pedro Severino permitió el avance de Jorge, quien anotó por el sencillo decisivo de García.

Peralta, quien tiró cuatro completas el pasado 29, se mantuvo en el montículo este miércoles hasta el séptimo capítulo y se llevó la victoria, su primera del campeonato. Chris Ellis (1) consiguió el salvamento con un noveno perfecto. La derrota fue para Hernández (0-1).