Estrellas reconocerán a Esmery Martínez, la primera dominicana en el draft de WNBA

Las Estrellas Orientales reconocerán este miércoles a la primera dominicana en ser seleccionada en el sorteo de reclutamientos de la WNBA, Esmery Martínez.

La basquetbolista nativa de Hato Mayor y fanática de las Estrellas recibirá una placa de reconocimiento y hará el lanzamiento de honor de la primera bola.

Martínez en la actualidad juega en la Liga de Turquía. Ha integrado varias veces la selección nacional femenina de baloncesto de la República Dominicana. Fue seleccionada en la primera ronda del draft de 2024, por el equipo New York Liberty, en el turno número 17 del sorteo.

En el baloncesto colegial de Estados Unidos, Martínez jugó para la Universidad de Arizona.

Otra jugadora de ascendencia dominicana y nacida en los Estados Unidos, Katie Benzan, también fue seleccionada en el draft de la WNBA, la prestigiosa liga de baloncesto profesional femenino de los Estados Unidos. Benzan jugó en la WNBA con el equipo Washington Mystics, en 2022.