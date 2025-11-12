Estrellas contratan lanzadores Richard Guash y James González

Las Estrellas anunciaron que contrataron a los lanzadores Richard Guash y James González, quienes serán adicionados al róster de jugadores del club en los próximos días.

Guasch es un derecho de 27 años de edad, nativo de Cuba. Este año lanzó en la Liga Mexicana, en el verano, con el equipo Aguascalientes, para el cual, en 13 partidos (todos como relevista) tuvo récord de 2-0, 3 juegos salvados, con 1.93 de efectividad. Sustituirá en el róster de las Estrellas al relevista norteamericano Ty Adcock, cuyo contrato de trabajo con el club se venció.

González es un zurdo de 25 años de edad, nativo de Panamá. Este año lanzó en AA, con el equipo sucursal de los Atléticos (Midland), en 17 juegos (todos como abridor). Registró marca de 4-4, 4.57. En 78 entradas ponchó a 83 contrarios y otorgó 35 bases por bolas. Su WHIP fue de 1.48.