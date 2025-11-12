Equipos contactan a D-backs por Ketel Marte

El gerente general de los Diamondbacks, Mike Hazen, ha dejado saber que está abierto a cambiar desde lo más alto de la lista de prospectos del equipo este invierno para conseguir pitcheo, y parece que está abierto a por lo menos escuchar ofertas por uno de sus mejores jugadores.

Los rumores de cambio en torno al estelar intermedista dominicano, Ketel Marte, no son nuevos (fue un tema planteado en la Fecha Límite de Cambios en julio) y tampoco lo es el hecho de que para que los Diamondbacks siquiera entren en conversaciones al respecto, el retorno tendría que ser inmenso.

“Recibimos preguntas sobre todos nuestros buenos jugadores”, indicó Hazen en las Reuniones de los Gerentes Generales en Las Vegas cuando se le preguntó por Marte. “Hay interés todo el tiempo: En la Fecha [de Cambios], antes de la temporada, después de la campaña. Tengo que hacer mi trabajo. Tengo que escuchar lo que la gente tiene que decir. Cómo se caracterice eso ahí fuera está fuera de mi control”.

Marte tuvo otra campaña sobresaliente en el 2025, siendo titular de la segunda base por el equipo de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva. Marte terminó la campaña con una línea ofensiva de .283/.376/.517 mientras compilaba un OPS+ de 145.

Los Diamondbacks recompensaron a Marte con una extensión de contrato a principios del 2025, que se extiende hasta el 2030 con una opción del jugador para el 2031. Es un acuerdo muy asequible para Arizona, con US$91 millones garantizados restantes.

“Estás viendo a uno de los mejores jugadores de toda la liga”, aseguró Hazen en ese momento. “Entonces, nuestra capacidad de tener a uno de los mejores jugando en nuestro equipo durante un largo período de tiempo es un objetivo que tengo”.

Después de ver cómo las lesiones diezmaron a su cuerpo monticular en el 2025 y con la partida del pilar de la rotación Merrill Kelly en la Fecha Límite de Cambios y la llegada de Zac Gallen a la agencia libre, Hazen busca añadir a un par de abridores.

Arizona tuvo una nómina récord del equipo en el Día Inaugural de alrededor de US$195 millones esta pasada campaña, pero se espera que esa cifra baje un poco para el 2026, así que para añadir el pitcheo necesario, los Diamondbacks probablemente tengan que mirar el mercado de cambios y Hazen tendrá que desprenderse de valor para obtener valor a cambio.

Vale la pena enfatizar que sólo porque Hazen esté dispuesto a escuchar ofertas sobre jugadores como Marte, no significa que se vaya a concretar un acuerdo. De nuevo, el retorno que pedirían los Diamondbacks será alto, y concretar acuerdos así puede ser complicado. Hazen dijo en una entrevista con MLB Network que "es altamente improbable que esas cosas sucedan".

Hazen todavía está tanteando cómo será el mercado de cambios esta temporada baja. Las Reuniones de los Gerentes Generales son típicamente cuando comienza ese proceso.

"Estamos trabajando en ello", explicó Hazen. "Apenas estamos empezando a tener conversaciones sustantivas sobre cómo podrían ser los potenciales cambios. Ésta suele ser la [época] en la que empezamos a tener las primeras conversaciones, y luego los cambios típicamente se construyen a partir de aquí".