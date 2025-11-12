Un análisis paso a paso de los lanzamientos de Emmanuel Clase y Luis Ortiz citados en la acusación

Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados el domingo de aceptar sobornos de apostadores deportivos para realizar lanzamientos específicos que generarían ganancias en apuestas especiales durante el juego.

Los fiscales identificaron lanzamientos de Clase y Ortiz que ayudaron a dos apostadores anónimos de la República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares. Esto incluyó lanzamientos intencionalmente fuera de la zona de strike o dentro de ciertos rangos de velocidad. Veamos con más detalle esos lanzamientos.

Emmanuel Clase

19 de mayo de 2023

La acusación cita este partido sin una foto del lanzamiento específico, indicando que el plan incluía una apuesta de aproximadamente $27,000 a que Clase lanzaría una bola a más de 94.95 mph. Clase comenzó con un cutter de 98.5 mph a Starling Marte, de los Mets de Nueva York, que fue bajo y pegado al cuerpo en la décima entrada.

Marte fue out con un elevado en el siguiente lanzamiento, pero los Mets remontaron y ganaron 10-9 con sencillos remolcadores de Francisco Álvarez y Francisco Lindor. Clase cargó con la derrota.

3 de junio de 2023

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $38,000 a que la pelota o el lanzamiento impactaran con una velocidad inferior a 94.95 mph. Un slider de 89.4 mph dirigido a Ryan Jeffers, de Minnesota, rebotó lejos del plato al inicio de la novena entrada e impactó al receptor Mike Zunino cerca del hombro, lo que provocó que un entrenador atlético lo revisara. Jeffers se ponchó cuatro lanzamientos después y Clase se adjudicó el salvamento en una victoria de 4-2.

7 de junio de 2023

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $58,000 a que un lanzamiento con velocidad inferior a 94.95 mph sería un batazo de bola o un pelotazo. Clase inició la novena entrada con un slider de 91.4 mph a Jarren Duran, de Boston, que fue atrapado justo por encima del suelo. Duran recibió base por bolas tras cuatro lanzamientos y se quedó en base, lo que permitió a Clase obtener el salvamento en una victoria de 5-3.

12 de abril de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $15,000 a que un lanzamiento con velocidad inferior a 98.95 mph sería un batazo de bola o pelotazo. Un slider de 89.4 mph dirigido a Bobby Witt Jr., de Kansas City, rebotó al inicio de la novena entrada. Tres lanzamientos después, Witt conectó un sencillo, iniciando una remontada de dos carreras en la novena entrada que selló la victoria de los Guardians por 6-3.

11 de mayo de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $11,000 a que la pelota sería golpeada o no. Un cutter de 99.1 mph dirigido a Max Kepler, de Filadelfia, picó en la tierra al inicio de la novena entrada. Kepler fue puesto out cinco lanzamientos después y los Phillies ganaron 3-0.

13 de mayo de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $3,500 a que un lanzamiento con velocidad inferior a 99.45 mph sería un batazo de bola o pelotazo. Un slider de 89.1 mph contra Jake Bauers, de Milwaukee, rebotó al inicio de la novena entrada. Bauers se ponchó cinco lanzamientos después y Clase se apuntó el salvamento en una victoria de 2-0.

17 de mayo de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $10,000 a que un lanzamiento con velocidad inferior a 97.95 mph conectara una bola o un pelotazo. Un slider de 87.5 mph dirigido a Santiago Espinal, de Cincinnati, rebotó al inicio de la octava entrada.

Cuatro lanzamientos después, Espinal conectó un sencillo. Clase fue relevado por Joey Castillo con dos outs y dos corredores en base, y logró un ponche en un partido que los Rojos ganaron 4-1.

28 de mayo de 2025

La acusación formal menciona el partido sin una foto del lanzamiento específico, indicando que el esquema incluía apuestas de aproximadamente $4,000 a si un lanzamiento sería bola o golpeado.

Clase abrió el partido contra Andy Pages, de los Dodgers de Los Ángeles, con un slider que picó justo detrás del plato, pero Pages falló el swing. Pages fue puesto out con un roletazo dos lanzamientos después para iniciar la novena entrada y Clase se apuntó el salvamento en una victoria de 7-4.

La acusación también señala que un apostador le envió a Clase un mensaje de texto con un GIF de un hombre ahorcándose con papel higiénico, y Clase respondió con un GIF de un perrito triste.

Luis Ortiz

15 de junio de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $13,000 a que un lanzamiento sería bola. Un slider de 86.7 mph en el primer lanzamiento a Randy Arozarena, de Seattle, rebotó al inicio de la segunda entrada. Arozarena recibió base por bolas tras cinco lanzamientos y anotó la primera carrera del partido con un sencillo productor de Miles Mastrobuoni en una entrada de cinco carreras, en un juego que los Marineros ganaron 6-0.

27 de junio de 2025

La acusación citaba apuestas de aproximadamente $18,000 a que un lanzamiento sería bola. Un slider de 86.7 mph en el primer lanzamiento, dirigido a Pedro Pagés de San Luis, rebotó y llegó hasta el fondo del campo al inicio de la tercera entrada.

Dos lanzamientos después, Pagés conectó un jonrón, impulsando la primera carrera del juego en una entrada de tres carreras, y los Cardenales ganaron 5-0.