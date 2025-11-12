Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Águilas ganan tercer partido en línea tras vencer a las Estrellas

Un jonrón de Adael Amador y un excelente pitcheo de relevo contuvo a los orientales por más de cinco entradas

Redacción Listín Diario

Las Águilas Cibaeñas vencieron a las Estrellas Orientales cinco carreras por tres.

Adael Amador disparó jonrón de dos carreras que igualó las acciones a tres carreras y el pitcheo aguilucho mantuvo en blanco a las Estrellas durante cinco entradas y dos tercios en los que los verdes consiguieron apenas tres indiscutibles con solo un boleto.

Las Estrellas tomaron la delantera con dos carreras, gracias a un sencillo de Junior Pérez y siguieron con otra más en el cuarto episodio por un sencillo de Francisco Peña que llevó al plato a Josh Lester.

Las Águilas entonces comenzaron a descontar con una en el quinto, por sencillo de Alfredo Reyes y jonrón de dos carreras de Adael Amador en el sexto que igualó la pizarra 3-3.

En el séptimo, un sencillo de Ezequiel Durán contra el relevista Carlos Belén, quien abrió la entrada, impulsó a Steward Berroa, le dio la ventaja 4-3 a las Águilas.

La victoria fue para Raúl Brito (1-0), quien tiró 1.2 entradas de un hit y un ponche. Salvó Hunger Bigge, su tercero, con un noveno perfecto de un ponche. La derrota la cargó Carlos Belén, su primera de la temporada.

