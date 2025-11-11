MLB y las apuestas

Parece estar claro que la MLB ha dado una gran metida de pata al permitir el ingreso del mundo de las apuestas a su negocio. No solo permitirlo, ahora son parte del rollo y están subiendo sus ingresos en términos mayúsculos. Pero también han provocado al “Diablo”, y los problemas, que ahora podrían ser pequeños, tienen un feo panorama.

El señor Ricky Nadal, presidente de la Asociación de Bancas Deportivas del país, escribe al respecto y hace un aporte interesante. Leamos:

“Hola… Le remito unas pocas líneas para aportar al debate que se mantiene a propósito de los sometimientos y prohibiciones que hace MLB a dos lanzadores dominicanos relacionados al tema de apuestas.

“1- MLB decidió hace poco tiempo montarse en la ola de la apertura a los juegos de azar que se abre a nivel federal en USA, en virtud de que las apuestas en línea (ONLINE) cambiaron el curso de esa limitante. Cualquier teléfono inteligente, laptop, PC, se convirtió en una terminal portátil, doméstica, para acceder al mundo de las apuestas. Vía de consecuencia, decidieron no quedarse fuera y comer parte del pastel.

“2- Lo que sí resulta incoherente, o digamos imprudente, es que una institución deportiva de este nivel parezca ser prácticamente propietaria o líder de un site de apuestas deportivas, dado la magnitud y emprendimiento, en el riesgo que al parecer han acogido como parte de su nuevo “negocio”.

“3- Me explico: esas opciones de apuestas que han generado este escándalo en MLB son llamadas de muerte súbita, quiere decir que apuestas ahora y en segundos ya se produce un resultado ganador o perdedor y, lógicamente, es una bola de nieve en volúmenes de ventas.

“4- Pero, ¿qué sucede con esta clase de opciones? Sólo pueden ofertarse con opciones individuales, que lógicamente comprometen a un jugador de manera individual y, sin dudas, se convierten en tentación para un jugador que aún no ha ganado una gran suma de dinero o también para un jugador en el ocaso de una carrera poco exitosa.

“5- ¿Es esto una novedad? Claro que no. Apuestas parecidas, innovadoras, se han colocado en el mercado y retiradas ante la gran posibilidad de ser vulnerables ante acuerdos deshonestos.

“6- Pienso que MLB, como dueña de casa, ha colocado un gran buffet ante empleados que aún tenían mucho apetito. Fueron injustos al jugar con la necesidad de su gente, de su propia marca.

“7- ¿Pudo advertirse y cortar a tiempo? ¡Pues claro! Y fácilmente. Nuestros software, aquí y allá (más), trabajan en tiempo real, y los que trabajamos en el área conocemos un término descrito como ‘empadronamiento’, que no es más que un desglose del curso, preferencia y volumen de cada apuesta que corre en el sistema. Por esta razón, es fácil detectar cualquier apuesta inclinada a determinado resultado.

En síntesis, amigo, una lástima que MLB haya sido juez y parte al provocar una actividad deshonesta, que desluce no solo el deporte. También lo hace con su marca y con sus empleados, que son los peloteros… Con afectos, Ricky Nadal”.

LA CLAVE: Insisto en que el tema clave en todo esto es saber si el proceso tiene un ritmo normal o si alguien de las Grandes Ligas se ha dado cuenta de la metida de pata. Eso lo veremos a corto plazo, porque se supone que se escucharán voces sobre un asunto tan delicado. ¿Y qué dice Tony Clark y el sindicato de peloteros?

Porque aquí, la Federación de Peloteros de Erick Almonte criticó la medida de Vitelio Mejía de prohibir la inscripción de Luis Ortiz y Emmanuel Clase, pero ahora se han encontrado con la acusación de la justicia norteamericana. ¿Qué sucederá con eso?

LAMENTO: Es muy lamentable la partida del colega Tomás Cabrera en forma tan repentina. Con tan solo 51 años de edad, Tomás fue afectado por un ACV, del cual no pudo recuperarse y falleció la noche del lunes. Era hijo de otro periodista, Julián Cabrera, quien ejerció periodismo general, pero también estuvo muy cerca del deporte. Tomás fue un periodista deportivo profesional, y todos lo vieron estos meses en sus distintas actividades, en radio y la pantalla. Mis condolencias a su familia y paz a su alma.

LOS NOVATOS: Como se había pronosticado, Nick Kurtz, inicialista de Oakland, y Drake Baldwin, de Atlanta, ganaron los premios de Novato del Año de la Americana y la Nacional, respectivamente. Son dos nuevas figuras que se incorporan a las Grandes Ligas. Kurtz, que pegó 4 jonrones en un partido este año, terminó con 36 y 86 empujadas, siendo electo a unanimidad con los 30 votos de primer lugar. Baldwin, quien empezó de segundo cátcher, tuvo promedio de .274, con 19 HRs, 80 empujadas, OPS en .810. Recibió 21 votos de primer lugar, y los otros 9 fueron a manos de Cade Horton, pitcher de Chicago Cubs. Recibieron votos los dominicanos Agustín Ramírez, que terminó en 6to lugar, y Heriberto Hernández, ambos de los Marlins.