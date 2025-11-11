Medios Panorama adquiere derechos de transmisión del Clásico Mundial para República Dominicana

A través de una nota de prensa, el Grupo de Medios Panorama anunció que adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana.

El pacto llegó luego de un acuerdo entre Medios Panorama, World Baseball Classic, entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

El CEO de Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, destacó, en un comunicado, la trascendencia de este acuerdo para el país y la importancia del deporte en la isla.

“Asumimos con responsabilidad y entusiasmo la misión de llevar a todos los hogares dominicanos la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026”, indicó.

“Nuestro compromiso es garantizar una transmisión de calidad que enaltezca la pasión de nuestra gente por este deporte y reafirme la importancia de esta competencia en la identidad nacional”, acotó.

El conglomerado multimedia también ha transmitido varios eventos donde el béisbol ha estado involucrado, el último fue el Premundial U-15 realizado en territorio quisqueyano.

El Clásico Mundial de Béisbol está programado para marzo de 2026, con partidos en Estados Unidos, el Caribe y Asia.

La cita tiene un valor histórico para República Dominicana, debido a que en 2013 la nación logró su primer y único cetro.