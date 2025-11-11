¡Llegó la luz! Retorna la electricidad en estadios Quisqueya y Cibao

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) mantendrá su jornada de este martes luego de que, cerca de las 6:25 de la tarde, retornara el servicio eléctrico en los estadios Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y Cibao, en Santiago, que habían permanecido sin energía durante el apagón nacional registrado horas antes.

Hasta minutos previos al restablecimiento del servicio, la realización de los encuentros estaba en duda.

En la capital está pautado el enfrentamiento entre Tigres del Licey y Leones del Escogido, mientras que en Santiago, las Águilas Cibaeñas recibirán a los Gigantes del Cibao.

La falta de electricidad había impedido la activación de las operaciones técnicas, lumínicas y de transmisión en ambos parques, lo que colocó la jornada en riesgo de suspensión.

El apagón, que afectó gran parte del país, provocó la salida de servicio de sistemas esenciales, incluido el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, y generó caos en el tránsito, así como personas atrapadas en ascensores y edificios en distintas provincias.

Santiago fue una de las zonas más afectadas, lo que incidió directamente en las operaciones del Estadio Cibao.

Sin embargo, el retorno progresivo de la energía en ambos estadios ha permitido confirmar que los partidos se celebrarán con normalidad, apenas a una hora del "playball".

Desde horas tempranas ya estaba asegurado el partido en La Romana, donde los Toros del Este reciben a las Estrellas Orientales en el estadio Francisco A. Micheli, instalación que mantiene una fuente de energía independiente a través de Central Romana Corporation, lo que la mantuvo operando sin interrupciones.

La suspensión de la jornada habría complicado aún más el calendario competitivo, pues la temporada ya acumula alrededor de 20 juegos pospuestos debido a las lluvias. Entre esos aplazamientos figura el partido entre Escogido y Gigantes en San Francisco de Macorís que quedó inconcluso por una falla eléctrica en una torre y deberá reanudarse donde fue detenido.