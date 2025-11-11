Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Leones propinan segunda blanqueada consecutiva al Licey

Alexander Canario es felicitado por sus compañeros tras pegar su jonrón solitario.

Alexander Canario es felicitado por sus compañeros tras pegar su jonrón solitario.

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo

Lael Lockhart lanzó cinco entradas en blanco para liderar la blanqueada 5-0 que los Leones del Escogido propinaron este martes a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En la actuación de Lockhart (1-0), que le valió su primera victoria de la temporada, ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. La blanqueada, la segunda consecutiva que reciben los añiles, fue completada por Philips Valdez, quien actuó en tres innings de un solo hit, dos ponches y dos bases por bolas, y Héctor Pérez, que se presentó en el noveno de un incogible y una transferencia.

La derrota fue para Reiver Sanmartin (0-1) al permitir una carrera en cuatro capítulos.

El triunfo, con el que los melenudos cortan una racha de cuatro derrotas, mejora la marca del conjunto a 7-9 y los lleva a la cuarta posición del campeonato. El Licey (7-10) desciende a la quinta posición.

Así anotaron

Los escarlatas se estrenaron en la pizarra en el segundo acto luego de dos outs cuando Junior Lake pegó doble al bosque izquierdo y anotó con sencillo de Pedro Severino al central.

En el quinto, ante Cameron Gann, Severino tomó boleto, pasó a la intermedia por lanzamiento desviado y anotó con imparable de Jonathan Guzmán al prado izquierdo. En el sexto, los locales sumaron una más, también ante Gann quien caminó a Sócrates Brito, que pasó a segunda por passed-ball de Michael De la Cruz y alcanzó la registradora con indiscutible de Yamaico Navarro al central.

La número cuatro de los Leones llegó con un jonrón de Alexander Canario.

entre los jardines izquierdo y central. El estacazo que recorrió 424 pies de distancia a una velocidad de 108.2 millas por hora se produjo frente a Cam Robinson.

En el noveno, con corredores en primera y segunda, el receptor De la Cruz realizó un disparo errático a la inicial, lo que aprovechó Lake para anotar desde segunda.

Por los rojos, Lake bateó de 4-3, con doble y dos anotadas; Canario, de 3-1, con cuadrangular, una anotada y una empujada; Severino, de 3-1, con una impulsada, una anotada y una base por bolas, y Guzmán, de 4-1, con una producida. Por los bengalíes, Gustavo Núñez se fue de 3-2, con doble y transferencia, y Armando Álvarez, de 3-1, con doble.

Los Leones irán este miércoles al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, para enfrentar a los Gigantes del Cibao en una doble cartelera que inicia a las 4:00 de la tarde con la continuación del partido del pasado 29 de octubre, que dominaban los escarlatas 1-0 en el cuarto episodio.

Tags relacionados