Leones propinan segunda blanqueada consecutiva al Licey

Lael Lockhart lanzó cinco entradas en blanco para liderar la blanqueada 5-0 que los Leones del Escogido propinaron este martes a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En la actuación de Lockhart (1-0), que le valió su primera victoria de la temporada, ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. La blanqueada, la segunda consecutiva que reciben los añiles, fue completada por Philips Valdez, quien actuó en tres innings de un solo hit, dos ponches y dos bases por bolas, y Héctor Pérez, que se presentó en el noveno de un incogible y una transferencia.

La derrota fue para Reiver Sanmartin (0-1) al permitir una carrera en cuatro capítulos.

El triunfo, con el que los melenudos cortan una racha de cuatro derrotas, mejora la marca del conjunto a 7-9 y los lleva a la cuarta posición del campeonato. El Licey (7-10) desciende a la quinta posición.

Así anotaron

Los escarlatas se estrenaron en la pizarra en el segundo acto luego de dos outs cuando Junior Lake pegó doble al bosque izquierdo y anotó con sencillo de Pedro Severino al central.

En el quinto, ante Cameron Gann, Severino tomó boleto, pasó a la intermedia por lanzamiento desviado y anotó con imparable de Jonathan Guzmán al prado izquierdo. En el sexto, los locales sumaron una más, también ante Gann quien caminó a Sócrates Brito, que pasó a segunda por passed-ball de Michael De la Cruz y alcanzó la registradora con indiscutible de Yamaico Navarro al central.

La número cuatro de los Leones llegó con un jonrón de Alexander Canario.

entre los jardines izquierdo y central. El estacazo que recorrió 424 pies de distancia a una velocidad de 108.2 millas por hora se produjo frente a Cam Robinson.

En el noveno, con corredores en primera y segunda, el receptor De la Cruz realizó un disparo errático a la inicial, lo que aprovechó Lake para anotar desde segunda.

Por los rojos, Lake bateó de 4-3, con doble y dos anotadas; Canario, de 3-1, con cuadrangular, una anotada y una empujada; Severino, de 3-1, con una impulsada, una anotada y una base por bolas, y Guzmán, de 4-1, con una producida. Por los bengalíes, Gustavo Núñez se fue de 3-2, con doble y transferencia, y Armando Álvarez, de 3-1, con doble.

Los Leones irán este miércoles al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, para enfrentar a los Gigantes del Cibao en una doble cartelera que inicia a las 4:00 de la tarde con la continuación del partido del pasado 29 de octubre, que dominaban los escarlatas 1-0 en el cuarto episodio.