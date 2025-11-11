Estadio Quisqueya y Cibao no tienen energía eléctrica

Un apagón general que ha afectado la mayor parte del territorio nacional este martes ha puesto en riesgo la celebración de la jornada de esta noche en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), luego de que los estadios Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y Cibao, en Santiago, permanecen sin servicio eléctrico, a menos de dos horas del inicio de los partidos.

En la capital está pautado el enfrentamiento entre Tigres del Licey y Leones del Escogido, un duelo de dos equipos separados por solo medio juego en la tabla de posiciones. Sin embargo, al cierre de la tarde, el estadio continúa sin luz debido a la interrupción del suministro eléctrico, según confirmaron al LISTÍN DIARIO fuentes vinculadas a la administración del parque.

Una situación similar se vive en el Estadio Cibao, donde las Águilas Cibaeñas recibirían a los Gigantes del Cibao. De persistir la falla energética y no encontrarse una solución operativa durante las próximas horas, Lidom se vería obligada a suspender estos encuentros.

El apagón, que afectó también operaciones del Metro de Santo Domingo, el Teleférico y diversos servicios esenciales, ha provocado congestión en el tránsito y personas atrapadas en ascensores y establecimientos en distintas provincias, entre ellas Santiago, una de las zonas más impactadas.

Francisco A. Micheli, sin problemas

En medio de este escenario, el único partido que no corre riesgo por falta de energía es el programado en La Romana, donde los Toros del Este reciben a las Estrellas Orientales en el estadio Francisco A. Micheli.

Este parque cuenta con una fuente de energía independiente, provista por Central Romana Corporation, lo que garantiza la operatividad normal del encuentro.

Calendario se apretaría más

Una suspensión de la cartelera de hoy agravaría una situación ya delicada para la liga. Hasta la fecha, se acumulan alrededor de 20 partidos pospuestos debido a las fuertes lluvias registradas en el país durante la temporada, la mayoría por la tormenta y luego huracán Melissa.

Entre esos encuentros aplazados figura uno en San Francisco de Macorís entre Escogido y Gigantes, el cual no pudo completarse por fallas en una torre eléctrica y que deberá reanudarse desde el punto exacto donde quedó detenido.

Lidom no ha ofrecido una posición oficial definitiva sobre la jornada de este martes al momento de esta redacción, pero se espera que en las próximas horas se evalúe el estado del sistema y se determine si existen condiciones para jugar.