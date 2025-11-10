Ronaldo Hernández da un grand slam y los Toros aplastan al Escogido

Ronaldo Hernandez despachó un enorme grand slam, Jeimer Candelario pegó dos dobletes en su debut y al ritmo de 11 imparables, los Toros del Este apabullaron 12 carreras por 4 a los Leones del Escogido, en partido celebrado este lunes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Este fue el quinto partido donde la tropa taurina conecta 10 hits o más, y tercero donde anotan 10 carreras o más en la campaña.

Ahora, los Toros (9-7) suman 4 victorias consecutivas, su mejor racha en lo que va de la temporada, también permanecen solos en el segundo lugar del standing y aumentan su dominio a 4-1 en la serie particular de esta campaña ante los Leones (6-9), que caen por cuarta ocasión en línea.

El abridor taurino José Ureña (0-0, 3.00) debutó lanzando tres entradas de una carrera, tres hits, un boleto y tres ponches. Le siguió el relevista Chester Pimentel (1-0, 3.00), quien se apuntó el triunfo, después de lanzar una entrada de un hit y 2 ponches; mientras la derrota fue para el abridor rojo Yoniel Curet (0-1 67.50) tras permitir dos vueltas y dos hits en apenas dos tercios de entrada.

LAS CARRERAS

Los Toros iniciaron su ataque en el mismo primer episodio con dos carreras, una con hit de Eloy Jiménez al center field remolcando a Gilberto Celestino y luego el mismo Jiménez fue empujado desde segunda por doble al jardín izquierdo de Yairo Muñoz para empezar el partido 2-0 al frente.

Al inning siguiente, en el segundo, los Toros tuvieron un rally de cuatro vueltas encabezado por Rafael Lantigua con hit al jardín central, empujando a Jared Oliva que había pegado triple; luego boleto con las bases llenas de Mickey Gasper y después, sencillo remolcador de dos vueltas de Eloy Jiménez para coronar el rally y colocar la pizarra 6-0.

En el cuarto episodio, el ToroLío se sintió más fuerte, con un rally de seis carreras producto de un doble remolcador de dos vueltas, al prado derecho de Jeimer Candelario, y en el mismo inning, con las bases llenas, el receptor colombiano Ronaldo Hernandez pegó grandslam entre left-center field para aumentar la ventaja 12-1.

De su lado, los escarlatas lograron tres rayitas, una en la tercera entrada con jonrón solitario al jardín derecho del jardinero Héctor Rodriguez y tres en el noveno con hits empujadores de Alexander Canario y Jonathan Guzmán para acercarse 12-4.

Por los Toros, Ronaldo Hernandez de 3-1, Grand slam, cuatro remolcadas, dos anotadas; Eloy Jiménez de 4-2, tres empujadas, una anotada; Jeimer Candelario de 5-2, dos dobles, dos producidas y una anotada en su debut; Rafael Lantigua de 4-2, una remolcada, una anotada; Jared Oliva de 4-1, triple, dos anotadas; Yairo Muñoz de 3-1, con doble, una empujada, anotó una y Mickey Gasper empujó una y consiguió dos boletos.

Por los Leones, Héctor Rodríguez de 3-2, jonrón, una empujada y anotó una; Alexander Canario de 4-1, remolcó una; Jonathan Guzmán de 2-2, una producida; Yamaico Navarro y Sócrates Brito pegaron un hit cada uno.

Los Toros regresan al Corral este martes, a partir de las 7:30 de la noche, cuando reciban a las Estrellas Orientales, con el debut del abridor norteamericano Justin Courtney.