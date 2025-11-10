El lanzador japonés Tatsuya Imai estará disponible para los equipos de la MLB

Es probable que Tatsuya Imai sea el próximo lanzador japonés en ser transferido a las Grandes Ligas de Béisbol después de que los Seibu Lions de la Liga del Pacífico anunciaran el lunes que estará disponible para los equipos a través del proceso de traspaso.

Imai, un lanzador derecho de 27 años, tuvo una marca de 10-5 con una efectividad de 1.92 esta temporada, ponchando a 178 en 163 2/3 entradas.

Tres veces All-Star, lanzó ocho entradas de un juego sin hits ni carreras combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Imai ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka de 16 desde 2004.

Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu, ponchando a 907 en 963 2/3 entradas.

Según el acuerdo de traspaso entre la MLB y la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB), un jugador puede ser traspasado del 1 de noviembre al 15 de diciembre y tiene 45 días para llegar a un acuerdo con un equipo de la MLB. La cuota de traspaso sería del 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato de Grandes Ligas, incluyendo bonos y opciones devengadas. El porcentaje se reduce al 17,5% de los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a 50 millones de dólares. Se aplicaría una cuota adicional del 15% sobre los bonos devengados, los incrementos salariales y las opciones ejercidas.