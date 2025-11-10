Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Tatsuya Imai

El lanzador japonés Tatsuya Imai estará disponible para los equipos de la MLB

Tatsuya Imai viste la camiseta de los Seibu Lions durante una conferencia de prensa en Tokorozawa, prefectura de Saitama.

Tatsuya Imai viste la camiseta de los Seibu Lions durante una conferencia de prensa en Tokorozawa, prefectura de Saitama.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APTokio, Japón

Es probable que Tatsuya Imai sea el próximo lanzador japonés en ser transferido a las Grandes Ligas de Béisbol después de que los Seibu Lions de la Liga del Pacífico anunciaran el lunes que estará disponible para los equipos a través del proceso de traspaso.

Imai, un lanzador derecho de 27 años, tuvo una marca de 10-5 con una efectividad de 1.92 esta temporada, ponchando a 178 en 163 2/3 entradas.

Tres veces All-Star, lanzó ocho entradas de un juego sin hits ni carreras combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Imai ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka de 16 desde 2004.

Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu, ponchando a 907 en 963 2/3 entradas.

Según el acuerdo de traspaso entre la MLB y la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB), un jugador puede ser traspasado del 1 de noviembre al 15 de diciembre y tiene 45 días para llegar a un acuerdo con un equipo de la MLB. La cuota de traspaso sería del 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato de Grandes Ligas, incluyendo bonos y opciones devengadas. El porcentaje se reduce al 17,5% de los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a 50 millones de dólares. Se aplicaría una cuota adicional del 15% sobre los bonos devengados, los incrementos salariales y las opciones ejercidas.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados