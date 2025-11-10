Gigantes del Cibao anuncian la integración del lanzador importado Shane Greene

Los Gigantes del Cibao anunciaron la llegada del experimentado lanzador derecho Shane Greene, un veterano con nueve temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, quien se une al equipo en busca de fortalecer el cuerpo monticular para la presente temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Greene, de 35 años, ha lanzado en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, Tigres de Detroit y Bravos de Atlanta, acumulando una destacada trayectoria en el mejor béisbol del mundo. En su carrera en MLB, presenta récord de 24 victorias y 29 derrotas, con 473.2 entradas lanzadas, 442 ponches, 67 juegos salvados y una efectividad de 4.50.

El veterano relevista tuvo su mejor temporada en 2019, año en el que fue seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, representando a los Tigres de Detroit, consolidándose como uno de los brazos más confiables de su equipo en ese momento.

El año pasado, Greene lanzó a nivel de Triple A con la organización de los Rangers de Texas, mostrando su acostumbrada experiencia y control en situaciones de relevo.

La gerencia de operaciones de los Gigantes del Cibao, encabezada por Jaylon Pimentel, destacó la llegada del lanzador como parte de los esfuerzos continuos por fortalecer el bullpen y mantener un equipo competitivo para la segunda mitad del torneo.

“Greene es un brazo probado en Grandes Ligas, con experiencia en momentos de presión y en equipos ganadores. Su integración nos da profundidad y liderazgo en el relevo”, expresó Pimentel.

Con la llegada de Shane Greene, los Gigantes del Cibao refuerzan aún más su pitcheo de cara a los próximos compromisos, reafirmando su compromiso de mantenerse entre los principales contendores del torneo invernal dominicano.

Los Gigantes del Cibao descansan este lunes 10 de noviembre, pero regresan a la acción mañana en Santiago, donde enfrentarán nuevamente a las Águilas Cibaeñas.