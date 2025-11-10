El fiscal acusa, Trump perdona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un caso histórico muy especial. No solamente salió ileso, aparentemente, de las acusaciones de provocar el asalto al congreso , de evasión de impuestos, de conductas fuera de lugar con las féminas. Luego de todo eso, fue electo para un segundo período presidencial , y ahí está ahora haciendo bellaquerías, que también toca al deporte.

En meses recientes dispuso un perdón o indulto para Pete Rose, el pelotero que más hits ha disparado en la historia de Grandes Ligas, pero expulsado en 1989 por haber sido inculpado de apostar dinero mientras era manager de los Rojos de Cincinnati.

Pete Rose falleció el 30 de septiembre del 2024, y Trump emitió una orden de indulto el 2 de marzo de 2025. Además, diligenció y consiguió que el comisionado de beisbol Rob Manfred también lo perdonara, y ordenara la posibilidad para que sea considerado para el Salón de la Fama, lo cual pudiera hacer un Comité Especial en un futuro cercano.

Ahora, el Bellaco Trump (bellaco en cuanto a lo agresivo), perdona también a otro que violó leyes del beisbol y leyes de su país, como Darryl Strawberry, ex jardinero y estrella de los Mets de Nueva York.

Strawberry fue declarado culpable por evasión de impuestos y en MLB por consumo de drogas prohibidas. Hasta en la cárcel estuvo un tiempo.

Y para extender un poco más su acción, Trump estaría preparando otra orden para perdonar o indultar a uno de sus últimos abogados, Rudy Guilliani, acusado de diversos delitos.

Creo que la “bola pica y se extiende” con Donald Trump, y habrá mucho más en los casi 4 años que le quedan de presidencia.

LLEGÓ CANÓ: Robinson Canó entró a juego ayer con las Estrellas Orientales, otra vez. El veterano jugador sigue recordando a Julio Franco pues se mantiene en acción al paso del tiempo.

Este año 2025 ocupó su verano jugando nuevamente con los Diablos Rojos de México, y logró su segundo anillo seguido de campeón. Sus números de este año fueron .372 en promedio en 368 turnos, 14 jonrones, 32 dobles, OBP de .426 y OPS de .999, todo muy bien.

Canó acaba de cumplir 43 años el pasado 22 de octubre, y luce no tener fin. Eso es bueno mientras tenga entusiasmo, cuide su físico y su salud y esté rindiendo en buen nivel.

¿Recuerda alguien a Julio Franco? El nativo de Hato Mayor tiene actualmente 67 años de edad. Jugó en MLB entre 1982 -2007, un total de 23 temporadas con algunas interrupciones por haber actuado en la liga de México. Franco jugó por última vez en liga mayor en 2007 para los Bravos de Atlanta, y tenía 49 años de edad.

Jugó en Mèxico, con Quintana Roo en 2008 con 50 años, y en 2014 estuvo en acción en una liga independiente en Fort Worth. Tenía 56 años de edad cuando dejaron de contratarlo.

¿Hasta cuándo llegará Canó?

¿INOCENTES? Siguiendo el caso de los pitchers Luis Ortiz y Emmanuel Clase, el primero se presentó ayer en una corte de Nueva York, su abogado declaró su inocencia y quedó en libertad bajo una fianza de medio millón de dólares, pagando 50 mil.

También hizo lo mismo el abogado de Clase, aunque este no estuvo en corte y no ha sido detenido, al menos no se ha informado. Dijeron sus abogados que no hay pruebas de que sean culpables y echarán el pleito. ¿Inocentes o culpables?

EL MEJOR: Los Toros le dieron pela al Escogido 12-4 este lunes, y mejoran su record en 9-7, acercándose a 3 juegos de las Aguilas (11-3) en el primer lugar de Lidom.

Una de los motivos de los Toros este año es el lanzador Aaron Sánchez, un veterano de liga mayor que tiene 33 años de edad.

¿Qué ha pasado con este señor, quéè busca en Lidom? Diriamos que se está mostrando a ver si alguien lo invita a los entrenamientos pues todavía se siente con fuerza.

Su historia de liga mayor corrió entre 2014 -2022, 8 años jugando para Toronto, Houston, Gigantes, Washington y Minnesota. Jugó por última vez en 2022 con los Mellizos, y en 2024 estuvo en triple A de Toronto. Sin embargo, este verano no vio acción.

Sanchez tuvo su mejor campaña en 2016 con marca de 15-2 y 3.00 de efectividad, pero luego fue en picada debido a varias lesiones.

Este año con los Toros lanza en forma excelente: record de 3-0 , efectividad en 0.78 en 4 aperturas, y cada semana gana el premio Lanzador de la Semana. En 23 innings solo 11 hits con 3 bases por bolas y 22 ponchados. El Torolío está de vuelta.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com