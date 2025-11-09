Los Rodríguez guían las Águilas sobre Gigantes y Urueta logra su victoria 100 en Lidom

Los Rodríguez se rebelaron en la octava entrada para que las Águilas Cibaeñas se impusieran a los Gigantes 7-3 en el Estadio Cibao, logrando la victoria número 100 del dirigente Luis “Pipe” Urueta en la Lidom.

Alberto, Aderlin y Emmanuel (Rodríguez) conectaron batazos claves en el octavo capítulo, produciendo cuatro carreras cuando el encuentro estaba igualado a tres.

El festín lo inició Alberto con sencillo; Aderlin conectó doble al jardín central que impulsó la cuarta. Wilmer Difó corrió por Aderlin y anotó caminando cuando Alberto envió la pelota al bleacher izquierdo. Luego Emmanuel pegó hit, robó segunda y avanzó a tercera con un disparo desviado, desde donde anotó la séptima.

Las Águilas mejoraron a 6-1 en el Estadio Cibao y 4-1 contra los Gigantes, para colocar su récord en 11-3, líderes del torneo.

El lanzador ganador fue Richard Rodríguez (2-0), mientras que Wilkin Ramos cargó con la derrota.

Actuación de los lanzadores

Las Águilas iniciaron con el importado Charlie Barnes, quien trabajó 3.0 entradas, enfrentó 14 bateadores, permitió 3 carreras, 4 hits, otorgó 2 bases y ponchó a 2.

El bullpen fue encabezado por Jonathan Hernández (4), seguido por Burch Smith (5), Eric Cerantola (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los Gigantes abrió Daniel Mengden, quien lanzó 3.1 episodios —incluyendo una pausa de 30 minutos por lluvia— sin permitir carreras ni hits, aunque concedió 5 boletos. Fue relevado por Alberto Pacheco (4), Reid Birlingmair (4), Enmanuel Majía (5), Hansel Robles (6), Raymin Guduán (7) y Wilkin Ramos (8).

Bateadores destacados

La ofensiva amarilla fue encabezada por Jonatán Clase, con cuadrangular y sencillo; Alberto Rodríguez, con un jonrón; Emmanuel Rodríguez, con dos imparables; Aderlin Rodríguez, con un doble; y Leody Taveras y Rayner Delgado, con un hit cada uno.

Por los Gigantes, Jake Holton disparó jonrón y sencillo, José Sirí conectó doble y sencillo, y Johnson agregó un imparable.

¿Cómo anotaron?

Los Gigantes tomaron ventaja con dos anotaciones en la primera entrada. Tras un out, José Sirí conectó doble y se robó la tercera base, anotando caminando por largo cuadrangular de Jake Holton.

En el tercero ampliaron la ventaja: Sirí recibió boleto, avanzó a tercera con hit de Holton, y Deyvinson De los Santos bateó rodado a tercera que permitió otra carrera.

Las Águilas respondieron en el quinto con jonrón de Jonatán Clase, llevando por delante a Rayner Delgado, quien había conectado el primer hit del equipo.

En el séptimo, los locales empataron a 3 con sencillo de Clase, dos lanzamientos salvajes de Raymin Guduán y elevado de sacrificio de Leody Taveras.

Finalmente, en el octavo, las Águilas se desataron con cuatro carreras gracias a los bates de Aderlin, Alberto y Emmanuel Rodríguez, sellando el triunfo y la histórica victoria número 100 para su dirigente.