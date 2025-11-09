Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

águilas cibaeñas

Los Rodríguez guían las Águilas sobre Gigantes y Urueta logra su victoria 100 en Lidom

Los jugadores de las Águilas celebran luego de haber conectado un cuadrangular en el juego contra los Gigantes.

Los jugadores de las Águilas celebran luego de haber conectado un cuadrangular en el juego contra los Gigantes.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago, RD

Los Rodríguez se rebelaron en la octava entrada para que las Águilas Cibaeñas se impusieran a los Gigantes 7-3 en el Estadio Cibao, logrando la victoria número 100 del dirigente Luis “Pipe” Urueta en la Lidom.

Alberto, Aderlin y Emmanuel (Rodríguez) conectaron batazos claves en el octavo capítulo, produciendo cuatro carreras cuando el encuentro estaba igualado a tres.

El festín lo inició Alberto con sencillo; Aderlin conectó doble al jardín central que impulsó la cuarta. Wilmer Difó corrió por Aderlin y anotó caminando cuando Alberto envió la pelota al bleacher izquierdo. Luego Emmanuel pegó hit, robó segunda y avanzó a tercera con un disparo desviado, desde donde anotó la séptima.

Las Águilas mejoraron a 6-1 en el Estadio Cibao y 4-1 contra los Gigantes, para colocar su récord en 11-3, líderes del torneo.

El lanzador ganador fue Richard Rodríguez (2-0), mientras que Wilkin Ramos cargó con la derrota.

Actuación de los lanzadores

Las Águilas iniciaron con el importado Charlie Barnes, quien trabajó 3.0 entradas, enfrentó 14 bateadores, permitió 3 carreras, 4 hits, otorgó 2 bases y ponchó a 2.

El bullpen fue encabezado por Jonathan Hernández (4), seguido por Burch Smith (5), Eric Cerantola (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los Gigantes abrió Daniel Mengden, quien lanzó 3.1 episodios —incluyendo una pausa de 30 minutos por lluvia— sin permitir carreras ni hits, aunque concedió 5 boletos. Fue relevado por Alberto Pacheco (4), Reid Birlingmair (4), Enmanuel Majía (5), Hansel Robles (6), Raymin Guduán (7) y Wilkin Ramos (8).

Bateadores destacados

La ofensiva amarilla fue encabezada por Jonatán Clase, con cuadrangular y sencillo; Alberto Rodríguez, con un jonrón; Emmanuel Rodríguez, con dos imparables; Aderlin Rodríguez, con un doble; y Leody Taveras y Rayner Delgado, con un hit cada uno.

Por los Gigantes, Jake Holton disparó jonrón y sencillo, José Sirí conectó doble y sencillo, y Johnson agregó un imparable.

¿Cómo anotaron?

Los Gigantes tomaron ventaja con dos anotaciones en la primera entrada. Tras un out, José Sirí conectó doble y se robó la tercera base, anotando caminando por largo cuadrangular de Jake Holton.

En el tercero ampliaron la ventaja: Sirí recibió boleto, avanzó a tercera con hit de Holton, y Deyvinson De los Santos bateó rodado a tercera que permitió otra carrera.

Las Águilas respondieron en el quinto con jonrón de Jonatán Clase, llevando por delante a Rayner Delgado, quien había conectado el primer hit del equipo.

En el séptimo, los locales empataron a 3 con sencillo de Clase, dos lanzamientos salvajes de Raymin Guduán y elevado de sacrificio de Leody Taveras.

Finalmente, en el octavo, las Águilas se desataron con cuatro carreras gracias a los bates de Aderlin, Alberto y Emmanuel Rodríguez, sellando el triunfo y la histórica victoria número 100 para su dirigente.

Tags relacionados