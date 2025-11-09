Leyba, Núñez y Rojas Jr. encabezan al Licey en su victoria ante el Escogido

Domingo Leyba, Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. conectaron dos hits con una carrera remolcada cada uno para guiar a los Tigres del Licey a un triunfo 4-2 sobre los Leones del Escogido en el partido dominical celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal.

Con su triunfo, los Tigres elevaron su marca a 7-8 mientras que el equipo rojo vio descender el suyo a 6-8.

El Licey anotó la primera carrera en la primera entrada frente al abridor de los Leones, Norge Ruiz.

Luego de un out, Mel Rojas Jr. conectó sencillo al central, Armando Alvarez fue golpeado, Francisco Mejía falló con elevado al prado izquierdo y Cristhian Adames siguió con sencillo al derecho que remolcó a Rojas Jr. desde la intermedia.

En el segundo inning, después de dos outs, los azules combinaron doblete de Emilio Bonifacio al prado derecho y sencillo al izquierdo de Gustavo Núñez para concretar su segunda anotación.

El Escogido empató en la parte baja de quinta entrada con las vueltas siendo remolcadas por un sencillo de Héctor Rodríguez y un batazo para doble play de Franchy Cordero.

Los Tigres desempataron en el sexto inning cuando combinaron base por bolas a Ángel Ortiz, sencillo de Jordan Lawlar, que fue puesto out en la intermedia tratando de extender el batazo, y doble empujador de Domingo Leyba al prado derecho.

En la primera parte de la novena, los azules agregaron su cuarta cuando, tras un out, combinaron sencillo de Núñez, quien se robó la intermedia y anotó por doble al jardín izquierdo de Rojas Jr. frente a Jimmy Cordero.

César Valdez abrió por el Licey con trabajo de cuatro episodios, cuatro hits, dos carreras merecidas, dos boletos y un ponche. Completaron la faena Anderson Severino (5), Misael Tamárez (5), Cam Robinson (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Ruiz laboró en 3.1 entradas, cedió cinco hits, dos carreras limpias con dos bases por bolas y dos ponches. Fue seguido en el montículo con Henry Sosa (4), Kenny Hernández (5), Iván Armstrong (6), Diógenes Almengó (7), Robinson Martínez (8) y Jimmy Cordero (9).

Tamárez (1-0) se acreditó la victoria, Armstrong (0-1) cargó con la derrota y Mejía registró su tercer salvamento de la temporada.

Los Tigres volverán a la acción este lunes cuando visiten, a partir de las 5 de la tarde, el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales.