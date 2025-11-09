Codicia y avaricia

En la conducta humana siempre está presente la codicia y su prima la avaricia. “La codicia es un

deseo vehemente o excesivo de poseer riquezas, poder u otras cosas, a menudo sin importar los medios para obtenerlas”, dice el diccionario. Y la avaricia es definida como “afán desmedido de poseer y adquirir riquezas”.

Traigo a colación estas palabras para preguntar si los peloteros Luis Ortiz y Emmanuel Clase han sido afectados por estas “inclinaciones” del ser humano, que distorsionan cualquier conducta.

Pero el caso se torna grave cuando se trata de atletas profesionales, que hace buen tiempo están siendo provocados por todos lados para acometer actos ilícitos. Eso existe en el fútbol, el basketbol más alto como la NBA, y también en la MLB.

¿Por qué Ortiz y Clase establecen acuerdos con apostadores, para buscar más dinero del que ganan?

En el caso de Ortiz todavía no ha ganado buen dinero. Fue firmado por los Piratas de Pittsburgh en 2018, y subió con ellos hace 3 años. En diciembre del 2024 fue cambiado a los Guardianes de Cleveland, y este año estaba en rotación. En 16 aperturas tuvo marca de 4-9 y 4.36 de efectividad, con 96 ponchados en 88.2 innings. Es nativo de San Pedro de Macoris.

¿Ha ganado dinero? El año pasado obtuvo salario de US$747.000 con los Piratas, y esta pasada campaña andaba por lo mismo con Cleveland. Pero, dice la acusación hecha en su contra que hacía trampas con el sistema de “apuestas en vivo”, es decir aquel sistema que, por ejemplo, adivina cada pitcheo , cada swing, cada turno. Eso es caliente.

Su debut en liga mayor se produjo el 13 de septiembre del 2022.

CLASE: Emmanuel Clase, también acusado de lo mismo, es un caso super especial. Tiene buen contrato de liga mayor con Cleveland, un pacto “barato” de 5 años por US$20 millones, para el período 2022-26. Este año gana US$4.9 millones, en 2026 serán US$6.4, y el club tiene dos opciones para los dos años siguientes, por US$10 millones cada uno.

Si gana ese buen dinero , ¿por qué se desvía de la buena conducta, de lo legal, y se muda hacia lo ilegal por cheles? Noten las sumas que son citadas que, supuestamente recibían estos pitchers por hacer lo malo, y son realmente ridículas.

La calidad de Emmanuel ha sido alta, y lo dicen sus números: fue líder de juegos salvados en la Americana por 3 años corridos, entre 2022 y 2024, con 42, 44 y 47 salvados respectivamente. Siempre ha tenido efectividad baja, incluyendo un 0.61 el año pasado cuando estuvo ejerciendo dominio increíble. En seis años de MLB, Clase tiene 182 salvados y 1.88 de efectividad, impresionante.

¿Cuál es su historia, de dónde es? Clase es joven, tan solo 27 años de edad, nativo de Rio San Juan. Fue firmado originalmente por San Diego en 2015, enviado a Texas en 2018 y al año siguiente a Cleveland.

Supongamos que estos dos “muchachos” sean comprobados culpables, uno se pregunta: ¿Por qué, cuál es la necesidad?

OTRO: Hace dos años, otro joven dominicano llamado José Rodríguez fue suspendido un año por MLB por asuntos de apuestas cuando jugaba doble A de los Medias Blancas de Chicago. Rodríguez, que es infielder, incluso subió a liga mayor este año y participó en un solo partido en calidad de corredor emergente.

A ese no se le pude decir que ganó dinero y luego de cumplir su condena en junio del 2024 fue firmado por Filadelfia y creo actualmente pertenece a esa organización.

Durante los tres últimos años ha jugado con las Aguilas Cibaeñas, y está accionando en este campeonato. Tiene 24 años y es nativo de Esperanza, provincia Valverde.

LA FAMA: Este país es famoso por las tantas suspensiones de sus peloteros en MLB, pero por asuntos de consumo de sustancias prohibidas, llámense esteroides o sus vecinos. ¡¿Ahora entramos en las apuestas también?. Difícil creerlo, pero estamos viviendo eso.

DE LIDOM: Los Leones del Escogido tienen una racha de 3 derrotas , y eso no es bueno para el club que pone su marca en 6-8.. El Licey perdió en su fecha de cumpleaños la noche del viernes, pero ha ganado sábado y domingo y se queda en 7-8… Los Toros siguen mejorando, ayer vencieron a las Estrellas y ya están por encima de .500, en 8-7… ¿y los demás?. Las Estrellas en 7-10, y las Aguilas le ganaron la serie de 3 a los Gigantes y se colocan en 11-3.. Los Gigantes, en 5-8, el último lugar de la liga.

