Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan hasta 65 años de cárcel por acusación de apuestas en la MLB

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, enfrentan un grave proceso judicial tras finalmente ser formalmente acusados por la Fiscalía Federal de Brooklyn, en relación con un supuesto esquema ilegal para manipular lanzamientos en juegos de Grandes Ligas con el fin de beneficiarse en apuestas deportivas.

La información fue dada a conocer este sábado por el reconocido periodista Jeff Passan, de ESPN, cuyas publicaciones detallan que la acusación comprende fraude, conspiración y soborno.

De acuerdo con el expediente de 23 páginas citado por Passan, los fiscales alegan que la supuesta operación inició alrededor de mayo de 2023, cuando Clase habría comenzado a colaborar con apostadores para influir en lanzamientos específicos durante partidos.

Posteriormente, en junio de 2024, el también dominicano, Ortiz, habría sido incluido en el esquema, recibiendo pagos directos por lanzar bolas intencionales que alteraran las líneas de apuestas en vivo.

Según los documentos judiciales, Ortiz fue arrestado este miércoles en Boston, mientras que Clase no se encuentra actualmente bajo custodia, pero se espera que las autoridades lo localicen para su presentación formal ante la corte.

Ambos jugadores habían sido colocados meses antes en licencia administrativa por MLB, luego de que se iniciaran las investigaciones internas que finalmente desembocaron en el caso federal.

Los fiscales señalan que Ortiz habría recibido alrededor de 5,000 dólares por una bola intencional lanzada el 15 de junio, mientras que Clase habría recibido la misma cantidad por facilitar el contacto con apostadores.

La acusación sostiene además que el 27 de junio se habría repetido la operación, con pagos aproximados de 7,000 dólares por cada lanzamiento influenciado.

Según Passan, la Oficina del Distrito Este de Nueva York indicó que si son hallados culpables en todos los cargos, ambos podrían enfrentar hasta 65 años de prisión.

Hasta el momento, ninguno de los lanzadores ha emitido declaraciones oficiales, mientras que MLB indicó que reaccionará públicamente una vez la justicia establezca los próximos pasos.