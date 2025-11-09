Águilas Cibaeñas contratan a los relevistas importados Robert Stock y Burch Smith

Las Águilas Cibaeñas siguen en la ruta de la conformación de su staff de lanzadores para la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol 2025-2026 al anunciar la integración de dos veteranos derechos con vasta experiencia en las Grandes Ligas y circuitos invernales: Robert Stock y Burch Smith.

Las Águilas han asegurado los servicios de Stock (35 años), un lanzador que llega con el aval de su reciente dominio en el béisbol invernal.

El derecho viene de conquistar la Triple Corona de Pitcheo en la temporada 2024-2025 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP) con los Naranjeros de Hermosillo, un hito que lo convierte en el sexto lanzador en la historia de ese circuito en lograrlo. Lideró la LMP en efectividad ( 1.60), victorias 10 (co-líder) y ponches ( 78).

Con experiencia previa en MLB con los Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, Cachorros de Chicago y Mets de New York, Stock aportará veteranía y versatilidad, siendo capaz de desempeñarse como relevista de poder.

Su arsenal incluye recta por encima de 97 millas por hora, también sinker, cambio y slider.

“Estamos sumamente complacidos de asegurar los servicios de Robert. Su experiencia en MLB y su probada capacidad para manejar entradas importantes nos brindarán la solidez y el poder que buscamos en nuestro bullpen", aseguró Gian Guzmán, gerente general aguilucho.

Las Águilas también fortalecen su bullpen con la firma de Burch Smith (35 años), cuya trayectoria incluye seis temporadas en Grandes Ligas y un exitoso paso reciente por la pelota dominicana.

Smith ya conoce el rigor de la LIDOM, tras su destacada participación con los Gigantes del Cibao en la temporada 2023-2024, donde demostró ser un ponchador eficiente. En esa temporada tuvo 0-1, efectividad de 2.51 y 20 ponches en 14.1 entradas.

Con siete organizaciones de MLB en su currículum, Smith se une al equipo para aportar profundidad y calidad en la continuación del torneo. Su repertorio es amplio e incluye una bola rápida que supera las 97 millas por hora, complementada por recta cortada, sinker, cambio y curva.

Smith ha jugado con un total de siete equipos en las Grandes Ligas: Padres de San Diego, Reales de Kansas City, Cerveceros de Milwaukee, Gigantes de San Francisco, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami y Orioles de Baltimore.

Guzmán también elogió la firma de Smith.

"Burch ya demostró su calidad en la liga dominicana, estamos añadiendo un lanzador probado que nos ayudará a fortalecer el pitcheo en esta etapa del torneo".