Fernando Tatis Jr. se queda con el Guante de Platino de la Liga Nacional

Fernando Tatis Jr. ganó el Guante de Platino de la Liga Nacional, que lo pone como el mejor jugador defensivo del Viejo Circuito en 2025.

Tatis Jr. gana por segunda vez el Guante de Platino en su carrera tras haberlo conseguido en 2024. El dominicano de los Padres de San Diego se ha consolidado como uno de los mejores jardineros derechos de Las Mayores.

El jardinero de los Padres lideró la Liga Nacional con el mayor índice de Defensive Runs Saved (DRS) en esta temporada con un valor de 15.

Ningún otro jugador de la Liga Nacional tuvo más de 10 en ese renglón. Tatis Jr. también tuvo el mayor Fielding Run Value con un valor de 9 en el jardín derecho.

Cabe destacar que el toletero dominicano era campocorto durante los primeros años de su carrera y tras algunas deficiencias decidieron moverlo al jardín derecho donde pasó a ser uno de los mejores de la liga.

A la ofensiva no fue su mejor temporada, aunque tuvo buena salud con 155 juegos de 162 en esta campaña.

Fernando Tatis Jr. tuvo un promedio de bateo de .268 con 159 hits, 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y 111 carreras anotadas en 155 juegos en 2025.