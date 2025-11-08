Comienza la liga en Puerto Rico con blanqueada de Indios a Leones

Ashton Goudeau cumplió con una sólida apertura, y los Indios de Mayagüez superaron el viernes 1-0 a los Leones de Ponce, para sumar otra victoria en el arranque de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Goudeau completó cinco entradas sin permitir anotaciones para ganar el juego, mientras que un batazo de Emmanuel Rivera para doble play en la sexta entrada permitió que se anotara la única carrera del encuentro.

En Caguas, Johnathan Rodríguez bateó de 5-2 con un doble, un jonrón y dos carreras producidas, mientras que Josh Hatcher añadió un cuadrangular solitario, para darles a los Gigantes de Carolina un triunfo por 6-1 sobre los locales Criollos.

Los Cangrejeros de Santurce se impusieron 4-2 a los Senadores en San Juan. Johneshwy Fargas conectó un jonrón de dos carreras y Shed Long Jr. añadió un doble productor de una más.