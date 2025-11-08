Brooks y Gasper se destacan en el éxito de los Toros del Este ante el Escogido

Aaron Brooks lanzó cinco sólidas entradas, y Mickey Gasper empujó dos vueltas, para liderar el triunfo de los Toros del Este con marcador 3-2 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Con la victoria, los Toros (7-7) escalan al segundo lugar, retornan a jugar para porcentaje de .500, y logran su segundo triunfo seguido. De su lado, los Leones (6-7) pierden su segundo partido consecutivo y caen al tercer puesto.

El derecho norteamericano, Brooks (1-0, 0.79), logró su primera victoria de la campaña, completando cinco entradas en blanco de tan sólo tres hits, concedió un boleto y propinó 4 ponches. Con la salida de Brooks, los Toros suman 6 salidas de calidad, la mayor cantidad de la liga.

El pitcheo de los Toros limitó a los Leones a batear de 9-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 8 hombres en base.

Joe Corbett se anotó el salvado (1); mientras que la derrota fue para el derecho abridor de los rojos, Grant Gavin (1-1, 5.79) tras permitir dos vueltas en dos tercios de entrada.

Los Toros atacaron en el mismo primer episodio, cuando Gilberto Celestino se embasó por boleto, luego se robó segunda y posteriormente anotó con fly al derecho de Bryan De La Cruz, quien se embaso y llegó hasta tercera por error del jardinero. De La Cruz anotó posteriormente con hit al right field de Mickey Gasper para poner la pizarra 2-0.

Más tarde, en el quinto inning, una vez más Mickey Gasper conectó sencillo empujador al jardín derecho, remolcando a Bryan De La Cruz para aumentar la ventaja 3-0.

Los Leones lograron su primera rayita del encuentro en la sexta entrada con hit de Yamaico Navarro al prado derecho y error en tiro del jardinero derecho taurino Bryan De La Cruz, para ponerse en el marcador 3-1, y lograron otra en el noveno con fielder´s choice dónde anotó Jorge Mateo que abrió ese episodio con hit para acercarse por la mínima 3-2.

Por los Toros, Mickey Gasper de 3-2, dos remolcadas y un boleto; Gilberto Celestino de 2-1, dos anotadas, dos boletos y una base robada; Eloy Jiménez de 3-2 con un boleto; Rafael Lantigua de 4-1 y Bryan De La Cruz empujó y anotó una.

Por los Leones, Erik González de 4-2; Franchy Cordero de 4-1 con doble y Sócrates Brito de 4-1.

Este domingo los Toros seguiran en casa, El Corral, donde recibirán a las Estrellas Orientales a partir de las 5:00 de la tarde con el derecho Carlos Rodríguez enfreantado a Esmil Rogers.