Toros arruinan cumpleaños de los Tigres y blanquean 9-0

Aaron Sánchez volvió a lanzar en grande, otra vez completando seis entradas, para conducir la blanqueada a domicilio de los Toros del Este con pizarra 9-0 sobre los Tigres del Licey, en la continuación del torneo de béisbol otoño invernal 2025-26 dedicado al Inmortal de Cooperstown, Don Juan Marichal.

Con el triunfo, los Toros (6-7) cortan una racha negativa de 2 derrotas y toman un juego de ventaja sobre el Licey (5-8), pasando a dominar 2-1 la serie particular.

El Dominio de Aaron Sánchez

El abridor taurino, Aaron Sánchez (3-0, 0.78), estuvo una vez más dominante, logrando su cuarta salida de calidad de la temporada, en la misma cantidad de oportunidades. Sánchez, dos veces “Lanzador de la Semana”, tiró 6 entradas en blanco, tan sólo permitió tres hits, sin boletos y propinó 5 ponches.

De su lado, la derrota fue para el relevista azul Miguel Díaz (0-1, 18.00) tras permitir cuatro carreras y cuatro indiscutibles sin poder sacar de outs a la ofensiva taurina.

Resumen de las Carreras

El encuentro se mantuvo sin anotaciones hasta que los Toros lograron un rally grande de seis vueltas en la séptima entrada.

Séptima Entrada: Rally Taurino de Seis

Este rally inició con hits consecutivos de Mickey Gasper y Félix Reyes, más otro de Eloy Jiménez, que remolcó a Luis Valdez (quien entró a correr por Gasper) para la primera carrera.

En la misma entrada, y con los sacos llenos, el antesalista Domingo Leyba cometió un error en tiro, para la segunda vuelta de los Toros; le siguió Ronaldo Hernandez quien recibió pelotazo y Yairo Muñoz, que consiguió una base por bolas, ambos con situación de bases llenas (4-0); otra llegó en batazo de Gilberto Celestino, gracias a un error del receptor azul Francisco Mejía, y un rodado de Bryan De La Cruz para completar y poner la pizarra 6-0.

Novena Entrada: La Estampida Final

La estampida taurina se sintió de nuevo en el noveno inning con tres carreras más, producto de doble al jardín derecho de Ronaldo Hernandez, remolcando a Rafael Lantigua; rodado de Yairo Muñoz donde anotó el propio Hernández y luego un hit al center field de Bryan De La Cruz, anotando el emergente Gustavo Campero para colocar el marcador de un sólo lado, 9-0.