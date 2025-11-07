Jorge Polanco y Jorge Mateo se suman a la lista de dominicanos agentes libres en Grandes Ligas

El mercado de agentes libres en Grandes Ligas continúa moviéndose con nombres dominicanos.

El infielder Jorge Polanco renunció a la opción de contrato para la próxima temporada y se declaró agente libre.

Mientras que los Orioles de Baltimore decidieron no ejercer la opción de equipo sobre el también dominicano Jorge Mateo.

A estas novedades se suma el movimiento de los Medias Rojas de Boston, que designó para asignación al lanzador Luis Guerrero, quedando igualmente en condición de disponibilidad.

Polanco, de 32 años, viene de ser un bateador clutch para los Marineros de Seattle en la postemporada.

En la temporada regular bateó .265 con 26 jonrones y 78 carreras remolcadas.

En el caso de Mateo, los Orioles optaron por declinar la opción del jugador tras cuatro campañas en las que aportó defensa y velocidad y dinamismo, especialmente como campocorto y utility.

En el caso de Guerrero, si no es reclamado en waivers, podría terminar como agente libre y explorar contratos en otras organizaciones.

Con estas decisiones, el grupo de peloteros dominicanos disponibles en la agencia libre se amplía aún más, sumándose a jugadores ya en el mercado como Framber Valdez, Marcell Ozuna, Gary Sánchez, Starling Marte, Miguel Andújar, Amed Rosario, Rafael Montero, Miguel Castro, Willi Castro, Gregory Soto, José Leclerc, Seranthony Domínguez, entre otros.