Estrellas vencen 5-3 al Escogido para su tercer triunfo seguido

Las Estrellas lograron su tercera victoria en línea al derrotar 5-3 a los Leones del Escogido en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Ismael Munguía fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al conectar dos imparables, embasarse en tres ocasiones y anotar dos de las cinco carreras del equipo verde.

A la ofensiva también se destacó Coco Montés, quien con un doble produjo dos de las cuatro carreras que produjeron los dirigidos por Fernando Tatis en el cierre del primer episodio.

Destacar que el relevo de las Estrellas mantuvo sin carreras a los Leones durante las últimas seis entradas y en el que solo permitió tres hits, una base por bola y siete ponches.

El encuentro lo ganó Eddy Yean (2-0), cargó con el revés Johnny Cueto (0-3), mientras que el salvamento se lo acreditó Ty Adcock, su primero del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal, en opción a la Copa Banreservas.

El equipo de la Sultana del Este se medirá la tarde de este sábado a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya a las 5:00 P.M.

Por las Estrellas comenzó en el montículo Enny Romero, con actuación de tres entradas de seis hits, tres carreras, dos boletos y cuatro ponches. Fue reemplazado por Román Méndez (4), Eddy Yean (5), Jefry Yan (7), Peyton Gray (8) y Ty Adcock (9).

En tanto, por los Leones inició en el box Johnny Cueto, quien lanzó cuatro episodios de cuatro imparables, cuatro carreras, dos transferencias y un bateador abanicado. Fue sustituido por Phillips Valdez (5), Fernando Abad (7), Henry Sosa (8) y Trevor Kelley (8).

Previo al inicio del partido, el rector de la Universidad Central del Este, maestro José Hazim Torres hizo el lanzamiento de honor de la primera bola en una noche en el que el equipo verde celebró el “Día del Orgullo Petromacorisano”, con el auspicio de la UCE. El coro de esa casa de estudio interpretó el himno nacional, mientras que el ballet folclórico actuó en la animación del estadio.