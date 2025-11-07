Las Águilas son el primer equipo en alcanzar las 10 victorias tras triunfo ante Gigantes

Alberto Rodríguez puso a sonar su bate y seis lanzadores silenciaron la ofensiva contraria para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 6-2 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado la noche del viernes en el Estadio Cibao, consolidándose en la cima con su décima victoria de la temporada.

Rodríguez tuvo una gran noche al aportar un triple y dos sencillos, remolcando dos carreras y anotando la misma cantidad.

Los aguiluchos, que ahora tienen marca de 10-2, definieron el encuentro desde la primera entrada, tomando una ventaja que jamás perdieron.

Con el triunfo, las Águilas pusieron su récord en el Estadio Cibao en 5-1, igualando la marca que exhiben como visitantes.

La victoria fue para el relevista Huáscar Ynoa (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Emilio Vargas (0-2).

El zurdo Carlos Peña fue el abridor por los locales, trabajando 4.0 entradas, enfrentando a 16 bateadores, permitiendo una carrera, una base por bolas y propinando un ponche.

Le siguieron en el montículo Huáscar Ynoa (5), Raúl Brito (7), Pedro Payano (8) y Ramón Rossó (9).

Por los visitantes abrió el derecho Emilio Vargas, con una corta labor de 2.2 entradas en las que enfrentó a 11 bateadores, permitió tres carreras, dos hits, otorgó dos boletos, ponchó a tres y golpeó a uno.

El relevo de los Gigantes incluyó a Wilkin Ramos (3), Clayton Andrews (4), Yaqui Rivera (4), Helcris Olivares (5), Bryan Rodríguez (6) y Ryley Gilliam (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Alberto Rodríguez, con triple y dos sencillos, además de dos remolcadas. También aportaron con un sencillo Ezequiel Durán, JC Escarra, Ángel Genao, Rayner Delgado y Jonatan Clase.

Por los Gigantes, Jake Holton conectó jonrón y doble; Johan Rojas y Deyvinson De los Santos aportaron un sencillo cada uno.